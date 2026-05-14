A Grinzane Cavour i bambini della Materna imparano l’educazione stradale insieme al vigile urbano

Imparare le regole della strada può iniziare anche tra i banchi della scuola dell’infanzia. È accaduto nei giorni scorsi a Grinzane Cavour, dove i bambini della scuola Materna hanno partecipato a una lezione di educazione stradale tenuta dal vigile urbano Andrea Rosso.

Tra spiegazioni semplici, esempi pratici e momenti di gioco, i più piccoli hanno potuto avvicinarsi ai comportamenti corretti da tenere in strada, imparando il significato di alcuni segnali e l’importanza dell’attenzione negli attraversamenti e nei movimenti quotidiani.

Un’attività pensata non soltanto come momento educativo, ma anche come occasione di sensibilizzazione fin dalla tenera età, nella consapevolezza che le abitudini legate alla sicurezza si costruiscono attraverso piccoli gesti ripetuti nel tempo.