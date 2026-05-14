“In-patto digitale”: la Valle Varaita sceglie di educare insieme al digitale

Sabato 9 maggio, a Venasca, la presentazione di “IN-PATTO DIGITALE” è diventata molto più di un semplice incontro pubblico: è stata un’occasione concreta di partecipazione e confronto sul tema dell’educazione digitale.

Al centro della giornata la sfida delle “2 ore smartphone free”, un invito semplice ma significativo a riscoprire il valore del tempo condiviso, delle relazioni e del dialogo lontano dagli schermi.

L’evento ha fatto da cornice alla presentazione ufficiale dei Patti Digitali della Comunità Educante della Valle Varaita: accordi educativi condivisi, nati dal confronto tra famiglie con l’obiettivo di essere estesi a scuola, associazioni, gruppi sportivi, oratori e istituzioni, al fine di offrire spunti di riflessione e riferimenti comuni per un utilizzo più consapevole di smartphone, social network e dispositivi digitali.

Il percorso che ha portato alla loro stesura si inserisce in un cammino iniziato nel 2018 con la nascita della Comunità Educante e poi proseguito grazie all’impegno del Comitato Genitori dell’IC Venasca – Costigliole Saluzzo.

Negli ultimi mesi, anche grazie al supporto dell’Istituto Comprensivo, del Consorzio Monviso Solidale, della Cooperativa Caracol e dell’Asl CN1, sono stati promossi incontri, momenti formativi e gruppi di lavoro dedicati all’educazione e al benessere digitale. L’obiettivo non è demonizzare la tecnologia, ma fornire strumenti concreti per imparare a utilizzarla in modo equilibrato e responsabile, attraverso dialogo, consapevolezza e corresponsabilità educativa.

I Patti Digitali rappresentano infatti una traccia che ogni famiglia o gruppo può adottare e personalizzare. I patti elaborati presentano inoltre una sezione, curata dagli operatori del Servizio di Promozione della Salute dell’Aslcn1, che racchiudono i “consigli degli esperti”, linee guida educative e pedagogiche basate sulle più recenti evidenze scientifiche.

Il percorso seguito ha permesso la pubblicazione ufficiale del documento sul sito nazionale della Rete dei Patti Digitali di Comunità (per maggiori informazioni www.pattidigitali.it) che riunisce le comunità italiane impegnate nella promozione del benessere digitale, dove è possibile consultare e sottoscrivere i singoli Patti aderendo concretamente all’iniziativa e trovando approfondimenti sul tema.

Ad oggi si contano in Italia 221 esempi di Patti Digitali già pubblicati. “IN-PATTO DIGITALE”, così è stato chiamato quello siglato dalla Comunità Educante della Valle Varaita, rappresenta il primo della provincia di Cuneo, cui ne seguiranno altri, già in via di ultimazione.

All’incontro del 9 maggio erano presenti la Dirigente scolastica, numerosi amministratori del territorio, rappresentanti del Consorzio Monviso Solidale, della Cooperativa Caracol e del Servizio di Promozione alla Salute dell’ASL CN1.

Una partecipazione significativa che ha rafforzato il messaggio emerso durante il pomeriggio: il benessere digitale non riguarda soltanto le famiglie o la scuola, ma coinvolge l’intera comunità educante, evidenziando il ruolo fondamentale che il territorio può avere nell’accompagnare bambini e ragazzi nelle sfide del mondo digitale.

La grande partecipazione e il clima sereno, accogliente e partecipato che si è creato durante il pomeriggio hanno restituito la consapevolezza di non essere soli di fronte a queste sfide educative.

Famiglie, scuola, istituzioni e servizi del territorio hanno scelto di esserci, insieme, rafforzando l’idea di una comunità ancora capace di fermarsi, ascoltarsi e crescere insieme.