Mondovì, gli atleti del basket a lezione di sicurezza stradale con la Polizia Locale

Un allenamento diverso dal solito quello vissuto ieri, mercoledì 13 maggio, dai “galletti” del basket Mondovì, protagonisti di un’importante esperienza formativa all’insegna della prevenzione e della responsabilità civile.

A guidare questa particolare l'iniziativa "Pedala sicuro", è stata la Polizia Locale della Città di Mondovì, che ha coinvolto i ragazzi in un progetto educativo pensato per sensibilizzare i più giovani sui rischi legati all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Attraverso un simulatore di guida speciale montato su una cyclette, gli atleti hanno potuto sperimentare in prima persona quanto l’alterazione dei riflessi e della percezione possa influire sulla capacità di guida e sulla sicurezza. Un’attività coinvolgente e concreta, capace di trasformare un semplice allenamento in una vera lezione di vita.

L’entusiasmo e la partecipazione dimostrati dai ragazzi hanno reso ancora più significativo l’incontro, confermando quanto sia importante affiancare alla crescita sportiva anche quella personale e civica. Educare i giovani alla responsabilità significa infatti contribuire a formare non solo atleti migliori, ma anche cittadini più consapevoli e attenti al bene comune.

"Un sentito ringraziamento - dicono dalla società sportiva - va quindi alla Polizia Locale per aver condiviso con la squadra questa preziosa esperienza, capace di lasciare un messaggio forte e positivo dentro e fuori dal campo".