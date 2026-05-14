Roddino anticipa Spazzamondo: sabato 16 maggio una giornata tra pulizia del territorio e picnic al Giardino botanico

Roddino sceglie di anticipare di una settimana la propria partecipazione a Spazzamondo, il progetto ambientale promosso dalla Fondazione CRC che nel resto della provincia si svolgerà sabato 23 maggio. Nel piccolo centro dell’Alta Langa, invece, l’appuntamento è stato fissato per sabato 16 maggio, trasformando l’iniziativa in una giornata dedicata alla cura del territorio e alla condivisione tra famiglie.

Il ritrovo è previsto alle 8.45 davanti al Municipio, da dove partiranno i gruppi impegnati nella pulizia delle strade e delle aree del paese. Un’attività concreta che negli anni è diventata anche occasione per rafforzare il legame tra cittadini e territorio, soprattutto nelle realtà più piccole dove il volontariato continua a rappresentare una componente fondamentale della vita comunitaria.

La mattinata proseguirà poi con un momento conviviale presso il Giardino botanico – Sferisterio di Roddino, dove è previsto un picnic aperto alle famiglie e ai partecipanti.

L’iniziativa rientra nel circuito di Spazzamondo, il grande progetto collettivo della Fondazione CRC dedicato alla raccolta dei rifiuti e alla sensibilizzazione ambientale, che coinvolge ogni anno decine di Comuni del Cuneese attraverso attività di cittadinanza attiva e tutela del paesaggio.

Anche a Roddino il messaggio rimane quello che accompagna da sempre la manifestazione: la cura dell’ambiente passa anche dai gesti quotidiani e dalla partecipazione condivisa.