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Attualità | 14 maggio 2026, 16:46

Roddino anticipa Spazzamondo: sabato 16 maggio una giornata tra pulizia del territorio e picnic al Giardino botanico

Il Comune parteciperà con una settimana di anticipo rispetto alla data provinciale del progetto promosso dalla Fondazione CRC. Ritrovo alle 8.45 davanti al Municipio

Roddino anticipa Spazzamondo: sabato 16 maggio una giornata tra pulizia del territorio e picnic al Giardino botanico

Roddino sceglie di anticipare di una settimana la propria partecipazione a Spazzamondo, il progetto ambientale promosso dalla Fondazione CRC che nel resto della provincia si svolgerà sabato 23 maggio. Nel piccolo centro dell’Alta Langa, invece, l’appuntamento è stato fissato per sabato 16 maggio, trasformando l’iniziativa in una giornata dedicata alla cura del territorio e alla condivisione tra famiglie.

Il ritrovo è previsto alle 8.45 davanti al Municipio, da dove partiranno i gruppi impegnati nella pulizia delle strade e delle aree del paese. Un’attività concreta che negli anni è diventata anche occasione per rafforzare il legame tra cittadini e territorio, soprattutto nelle realtà più piccole dove il volontariato continua a rappresentare una componente fondamentale della vita comunitaria.

La mattinata proseguirà poi con un momento conviviale presso il Giardino botanico – Sferisterio di Roddino, dove è previsto un picnic aperto alle famiglie e ai partecipanti.

L’iniziativa rientra nel circuito di Spazzamondo, il grande progetto collettivo della Fondazione CRC dedicato alla raccolta dei rifiuti e alla sensibilizzazione ambientale, che coinvolge ogni anno decine di Comuni del Cuneese attraverso attività di cittadinanza attiva e tutela del paesaggio.

Anche a Roddino il messaggio rimane quello che accompagna da sempre la manifestazione: la cura dell’ambiente passa anche dai gesti quotidiani e dalla partecipazione condivisa.

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