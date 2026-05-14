Guarene, la Polizia Locale ritira quattro patenti: una era scaduta da 16 anni

La Polizia Locale di Guarene negli ultimi servizi è stata impegnata a eseguire, oltre alle normali attività di Polizia Stradale e controllo del territorio verifiche mirate su cantieri stradali in corso.

Dagli accertamenti sono emerse alcune irregolarità che hanno portato a elevare verbali per alcune migliaia di euro con contestuale intimazione al ripristino dei luoghi in modo corretto.

Fra le più rilevanti inadempienze è stato accertato il ripristino inadeguato o totalmente assente di scavi eseguiti precedentemente, i segnali di cantiere e del personale al lavoro inefficienti o mancanti, l'occupazione del suolo pubblico senza autorizzazione e, durante una verifica, la presenza di una macchina operatrice ad uso fresatrice stradale, poi sequestrata, senza la prescritta copertura assicurativa verso terzi .

Nell'ambito dei controlli di Polizia Stradale invece gli agenti hanno operato al ritiro di quattro patenti di guida delle quali due rilasciate da Stati esteri non più valide perché i titolari risultavano residenti in Italia da molto tempo, una scaduta di validità da sedici anni ed una per guida in stato di ebbrezza poiché il conducente aveva un tasso alcolemico di tre volte superiore al limite consentito; in questo ultimo caso è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Asti.

A carico di alcuni veicoli è scattato il sequestro in quanto senza assicurazione o con caratteristiche modificate mentre in tre casi sono stati bloccati auto con targa estera poiché irregolarmente utilizzate sul suolo italiano; in uno di questi controlli l’auto di grossa cilindrata è risultata intestata a soggetto italiano irreperibile le cui verifiche inerenti l’utilizzo da parte delle persone a bordo sono in corso.