Musica in Montagna a Castellar di Boves: cori alpini e polentata in festa

Si terrà sabato 13 giugno a Castellar di Boves la seconda edizione di “Musica in Montagna”. Un evento organizzato dalla Pro Loco di Castellar che vedrà protagonisti due grandi gruppi musicali: Il Coro "La Marmotta" di Bernezzo e Il Coro ANA del Gruppo Alpini di Cervere.

La giornata di festa inizierà ufficialmente alle 19,30 con la Grande polentata di Capelanöva. (Euro 13 acqua, vino, piatti, bicchieri e posate incluse. Per motivi di sicurezza è vietato portare contenitori o bottiglie in vetro).

Servizio bar aperto tutta la sera, alle ore 21,30 inizierà il concerto.

Il Coro "La Marmotta" di Bernezzo (CN) è un noto gruppo corale alpino della provincia di Cuneo, dedito al canto popolare e montanaro. Fondato con un forte legame con la tradizione alpina locale, ha partecipato nel corso degli anni a numerosi eventi, cerimonie e rassegne, accompagnando momenti istituzionali e celebrazioni dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA). Il Coro è guidato dal direttore Fabrizio Bella.

Il Coro ANA del Gruppo Alpini di Cervere (Sezione ANA di Cuneo) è un gruppo corale attivo nel panorama musicale alpino e popolare. Propone canti tradizionali della montagna, canti alpini e brani popolari, attivo nel mantenimento della memoria storica, nella promozione dei valori alpini e nel sostegno alla comunità locale. E' stato protagonista di un evento speciale durante l'Adunata Nazionale degli Alpini a Genova. Il direttore del Coro è il maestro Matteo Marengo.

Domenica 14 giugno alle ore 10 si terrà la Santa Messa animata dal coro OFTAL.

Le iscrizioni per la polentata saranno aperte da giovedì 21 maggio.

Per maggiorni info contattare Franco Pellegrino al 339 5665900 oppure Ristorante da Toju telefono 0171 380382. Whatsapp Pro Loco Castellar 353 4520440.



