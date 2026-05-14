"Insieme per Costigliole": tre serate di grande partecipazione, il 21 maggio il gran finale in centro paese

Tre serate, tre località, tre sale piene. Il tour territoriale della lista civica "Insieme per Costigliole" — guidata dal sindaco uscente Fabrizio Nasi — ha percorso il territorio comunale toccando la zona Stazione, le frazioni Termine e Sant'Anna, e la frazione Ceretto. In ogni tappa, cittadini e famiglie si sono fermati ad ascoltare, fare domande e confrontarsi direttamente con il candidato sindaco e i candidati consiglieri. Il ciclo si conclude giovedì 21 maggio alle ore 20:45 con il gran finale in centro paese, presso il Bar Terzo Tempo: l'ultimo appuntamento prima delle elezioni del 24 e 25 maggio.

Con una sola lista in corsa, la competizione elettorale si sposta su un terreno diverso dal solito: non il confronto tra programmi, ma la responsabilità collettiva di garantire la validità del voto. La legge prevede che l'elezione sia valida solo al verificarsi di due condizioni simultanee: almeno il 40% degli elettori iscritti alle liste deve recarsi alle urne, e la lista deve ottenere un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti. Se anche una sola delle due soglie non venisse raggiunta, l'elezione sarebbe nulla e il Comune passerebbe sotto la guida di un Commissario prefettizio, con poteri limitati alla sola ordinaria amministrazione e tutti i progetti in corso di fatto bloccati. Non votare, o votare scheda bianca, produce lo stesso effetto: avvicina il Comune al commissariamento. Costigliole Saluzzo ha dimostrato di saper partecipare — alle ultime consultazioni referendarie l'affluenza ha superato il 60% — e il 24 e 25 maggio quella consapevolezza sarà determinante.

Negli incontri serali, il confronto si è concentrato sui contenuti concreti del programma. Tra le priorità già finanziate o con iter avviato figurano il completamento della riqualificazione del polo scolastico — con nuovi spazi ludici, parcheggi e punto di ricarica e-bike nell'ambito delle Strategie Urbane d'Area — e la messa in sicurezza del torrente Varaita con la riconversione del laghetto in vasca di carico per l'irrigazione, finanziata con 1,341 milioni di euro. Sul fronte dei servizi alla persona, la lista punta a rafforzare il coordinamento del tavolo sociale — che riunisce Comune, Parrocchia, Consorzio Monviso Solidale, scuola e associazioni — e a sviluppare soluzioni adeguate alla residenzialità degli anziani, tema che le serate hanno confermato essere tra i più sentiti dalla cittadinanza. Per le famiglie con bambini è prevista la partecipazione a un bando per l'acquisto di uno scuolabus, mentre sul fronte della sicurezza urbana il programma prevede il potenziamento del sistema di videosorveglianza nei punti sensibili del paese, dalle isole ecologiche al plesso scolastico.

Ampio spazio ha trovato anche il tema della vivibilità delle frazioni e del centro abitato: il programma prevede l'individuazione di aree verdi dedicate agli animali da compagnia e il completamento dell'illuminazione in via Lagnasco, via XXV Aprile e via Colonna. Sul fronte del commercio e della vita del paese, la lista ragiona sulla possibilità di acquisire locali da destinare a nuove attività, dall'edicola ad altri servizi, per rivitalizzare la via centrale. Si prevede inoltre di lavorare per potenziare il personale addetto alla manutenzione ordinaria del territorio — sfalci, pulizia strade, cura delle aree verdi — e di reperire risorse per coprire un secondo vigile urbano.

Sul versante della promozione territoriale, il programma punta a valorizzare le eccellenze che distinguono Costigliole Saluzzo: la tonda e l'uva quagliano, i tre castelli, il parco degli Alteni, l'area archeologica di epoca tardo-romana e i percorsi naturalistici nel bosco, con la Via Antica di Busca come asse portante per la mobilità outdoor e il collegamento con la futura pista ciclabile Busca-Dronero. A supporto, una comunicazione rinnovata — sito istituzionale aggiornato, presidio attivo dei canali social, materiali promozionali coordinati — e una sinergia più efficace con i comuni limitrofi e le pro loco del territorio. Per intercettare le risorse necessarie a realizzare tutto questo, l'amministrazione intende restare attiva sul fronte dei bandi regionali, statali ed europei: consapevole che un comune di medie-piccole dimensioni può progettare il proprio futuro solo giocando da protagonista questa partita.

«Queste serate ci hanno restituito qualcosa di importante: la voglia delle persone di capire, di entrare nel merito, di essere parte delle scelte che riguardano il paese — dichiara Fabrizio Nasi —. Abbiamo parlato di cantieri concreti, di fondi già stanziati, di progetti che aspettano solo di essere avviati. Giovedì in centro chiudiamo questo percorso, ma la direzione è quella che vogliamo portare avanti per i prossimi cinque anni: un'amministrazione presente, accessibile e capace di portare risorse a Costigliole. Votare il 24 e 25 maggio non è un gesto scontato: è l'atto che rende tutto questo possibile».

L'appuntamento conclusivo è giovedì 21 maggio, ore 20:45, Bar Terzo Tempo, centro paese.

LA SQUADRA

Candidato Sindaco: Fabrizio Nasi (56 anni)

Candidati Consiglieri: Veronica Capellino (40), Nicola Alessandro Carrino (44), Giada Chiappa (26), Massimo Francesco Colombero (54), Marco Dalmasso (45), Remo Francesco Giordanino (77), Renato Giovanni Giordanino (73), Luigi Giuseppe Diego Molinengo (26), Gavino Passerò (65), Erminia Alejandra Persico (56), Ivo Giuseppe Sola (59), Sara Terzago (40).