Alba, tentativo di Guinness World Record al liceo Gallizio

Un appuntamento tra sport, innovazione e comunità quello in programma lunedì 18 maggio alle ore 10 nella palestra del Liceo Artistico “Pinot Gallizio” di Alba, dove il professor Salvatore Ciufo tenterà di entrare nel Guinness World Records con una prova mai vista prima.

Docente di Scienze Motorie e ideatore della disciplina, Ciufo si cimenterà in un esercizio ad altissimo livello tecnico che prevede l’utilizzo simultaneo e coordinato di tre palloni da pallacanestro regolamentari. Una sfida che richiede resistenza, concentrazione e precisione, inserita in una categoria completamente nuova e già ufficialmente riconosciuta dal comitato del Guinness World Records di Londra.

L’iniziativa coinvolgerà attivamente anche la scuola: in parallelo al tentativo di record, gli studenti del liceo saranno protagonisti di una partita di pallavolo, contribuendo a trasformare la mattinata in una vera festa dello sport. L’evento sarà aperto al pubblico, con l’invito rivolto a cittadini e autorità a partecipare e sostenere il docente in questa impresa internazionale.

A garantire la validità della prova, nel rispetto dei rigorosi standard richiesti per l’omologazione del record, saranno presenti il sindaco di Alba Alberto Gatto, il consigliere regionale Daniele Sobrero e il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

Al termine della prova, il professor Ciufo e il dirigente scolastico Roberto Buongarzone saranno a disposizione per interviste e approfondimenti. Un’occasione unica per la città di Alba, che si prepara a vivere da protagonista un evento sportivo di respiro mondiale.