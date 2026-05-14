Cuneo, si è concluso il corso di disegno "Portami lassù"

Si è ufficialmente concluso il concorso di disegno “Portami lassù”, promosso dall’Associazione Territori in collaborazione con la famiglia Borgoni.

Un’iniziativa alla sua prima edizione per quanto riguarda il disegno, nata con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Luca Borgoni, giovane studente cuneese scomparso tragicamente l’8 luglio 2017 sul Cervino, e di trasmettere alle nuove generazioni il suo profondo amore per la montagna.

Il concorso, affiancato all’ottava edizione della rassegna fotografica dedicata a Luca, ha coinvolto oltre 700 studenti delle scuole secondarie di primo grado del Comune di Cuneo.

Il concorso prevedeva due categorie: Categoria A (classi prime e seconde) e Categoria B (classi terze). I partecipanti sono stati chiamati a interpretare, attraverso il linguaggio del disegno, alcuni suggestivi passaggi tratti dal libro Portami lassù di Cristina Giordana, trasformando parole e emozioni in immagini ricche di significato.

Le opere presentate hanno dimostrato grande sensibilità artistica, originalità e una forte connessione con il tema proposto. I giovani artisti, infatti, hanno saputo restituire, ciascuno con il proprio stile, la bellezza della natura alpina e il senso di libertà e felicità che la montagna rappresentava per Luca.

La selezione, curata da una giuria qualificata, porterà all’individuazione di dieci finalisti per ciascuna categoria, scelti sulla base di tre criteri fondamentali: originalità, qualità artistica e attinenza al tema. Tutti i lavori dovranno aver rispettato rigorosamente il regolamento che prevedeva la realizzazione di opere autentiche, originali e senza l’ausilio di strumenti digitali o intelligenza artificiale.

La premiazione ufficiale si terrà a metà settembre 2026, in occasione dell’evento conclusivo del concorso fotografico #portamilassù2026. Durante la cerimonia i venti finalisti riceveranno una copia del libro Portami lassù, per approfondire la storia di Luca e il suo legame speciale con la montagna. Ai vincitori delle due categorie sarà, inoltre, assegnato un premio speciale.

Il successo dell’iniziativa conferma il valore educativo e umano del progetto, capace di unire arte, memoria e territorio. Attraverso il talento e lo sguardo dei più giovani, il ricordo di Luca Borgoni continua a diffondersi trasformandosi in un messaggio di speranza, bellezza e amore per la vita.