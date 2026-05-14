SUPERLEGA / Cuneo Volley, il palasport biancoblù si conferma una delle piazze più calde d’Italia

La SuperLega Credem Banca 2025/26 va in archivio con il trionfo della Sir Susa Scai Perugia, campione d’Italia al termine di una cavalcata perfetta e senza sconfitte. Ma oltre ai risultati del campo, il massimo campionato italiano di volley conferma ancora una volta la propria crescita sotto il profilo del pubblico, dell’entusiasmo e della partecipazione nei palazzetti.

Tra le realtà che hanno maggiormente contribuito al successo della stagione c’è anche la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, protagonista non soltanto sul taraflex ma soprattutto sugli spalti.

Il club del presidente Gabriele Costamagna ha infatti chiuso la Regular Season con 35.744 spettatori complessivi nelle 11 gare interne, facendo registrare una media di 3.249 presenze a partita. Numeri che valgono il quinto posto assoluto in SuperLega dietro soltanto a Verona, Perugia, Trento e Modena.

Un dato significativo per una piazza storicamente legata alla pallavolo e che, dopo il ritorno nel massimo campionato l’anno scorso, sta ritrovando entusiasmo e centralità nel panorama nazionale. Il pubblico cuneese si è confermato tra i più calorosi e fedeli del campionato, contribuendo a creare un’atmosfera capace di trasformare ogni gara casalinga in un evento.

La stagione 2025/26 ha fatto segnare nuovi record complessivi per la SuperLega: oltre 394 mila spettatori totali in Regular Season, con una media vicina alle 3 mila presenze per partita. Crescita confermata anche nei Play Off Scudetto, dove l’affluenza media è salita a 3.946 spettatori per gara.

In vetta alla classifica stagionale delle presenze c’è Rana Verona con 48.416 spettatori complessivi, davanti a Perugia (46.431) e Trento (40.583). Cuneo, però, si conferma tra le piazze più partecipate e vive del volley italiano.