Milano, trovato e catturato un gattopardo africano nel parco di Garbagnate

(Adnkronos) -

Un gattopardo africano è stato avvistato e recuperato alle porte di Milano dopo diversi giorni di segnalazioni da parte dei cittadini. L’animale, un esemplare di servalo africano – felino selvatico originario dell’Africa centro-meridionale considerato specie pericolosa – è stato individuato nel Parco della Garbatella di Garbagnate Milanese, nell’hinterland nord del capoluogo lombardo.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri Forestali, i primi allarmi erano scattati nei giorni precedenti tra Arese e Garbagnate Milanese, dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza di “un grande gatto dal mantello giallo” aggirarsi in strada e nelle aree verdi. Dopo il nuovo avvistamento nel parco, è intervenuta una pattuglia del Nucleo Carabinieri Forestale insieme al personale della Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Milano e ai servizi veterinari.

L’area è stata messa in sicurezza e il felino è stato recuperato senza conseguenze. Dopo le prime visite in clinica veterinaria per verificarne le condizioni di salute, l’animale è stato trasferito in un giardino zoologico fuori dalla Lombardia. Sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza del servalo e individuare eventuali responsabili della sua detenzione illegale.

I Carabinieri ricordano che la normativa italiana vieta la detenzione di animali vivi appartenenti a specie selvatiche considerate pericolose per la salute pubblica, l’incolumità o la biodiversità, anche se nate e allevate in cattività. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 20mila a 150mila euro, oltre alla confisca dell’animale.