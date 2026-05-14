Pechino Express, vince la coppia de 'I raccomnadati': il trionfo di Chanel Totti e Filippo Laurino

(Adnkronos) - Affiatati come solo due giovanissimi amici possono essere, capaci di unire determinazione e leggerezza, in grado di scontrarsi frontalmente ma di perdonarsi un secondo dopo. Sono Chanel Totti e Filippo Laurino, la coppia de 'I Raccomandati', vincitori di Pechino Express 2026.

Secondo posto per Jo Squillo e Michelle Masullo, la coppia delle 'Le DJ', favoritissime alla vigilia ma rallentate da un passaggio sfortunato proprio in occasione del Tappeto Rosso decisivo collocato nel magnificente Tempio Ninna-Ji di Kyoto. Completano il podio Fiona May e Patrick Stevens, la coppia de 'I Veloci', medaglia di bronzo di questa edizione del programma in onda su Sky.

A urlare il nome dei vincitori, nella finalissima appena conclusasi su Sky e in streaming su NOW, il capitano Costantino della Gherardesca, che ha guidato i viaggiatori verso 'L’Estremo Oriente' aiutato quest’anno da tre inviati: Lillo in Indonesia, Giulia Salemi in Cina e Guido Meda in Giappone. Sono stati loro i narratori di un viaggio lungo oltre 5450 chilometri, pieni di fatica ma anche di adrenalina per la competizione, nel quale le coppie, dopo essersi immersi nella spiritualità di Bali, hanno affrontato i vulcani di Giava senza paura, attraversato il grande 'Drago Cinese' fino all’ambito e leggendario Giappone, fino agli ultimi spettacolari, emozionanti 167 chilometri di questa edizione.

Chanel e Filippo hanno affrontato questa lunga sfida facendosi forza a vicenda da amici di sempre quali sono, nonostante la fatica, lo stress e le difficoltà incontrate lungo il percorso. Determinati e pronti a tutto, nel loro viaggio hanno spesso conquistato le posizioni più alte della classifica: per loro due tappe vinte all’inizio del loro percorso, prima di “stabilizzarsi” a metà classifica.

Nel corso dell’ultimissima tappa, la decima di questa stagione, le tre coppie rimaste in gara sono partite da Nara, nella cornice dello splendido santuario shintoista di Tanzan-jinja con la sua pagoda di 13 piani, per poi proseguire in direzione Sakai, a sud di Osaka, dove si sono sfidate, per la loro prima missione di giornata, con dei veri e propri lottatori di Sumo. Infine, zaini in spalla in direzione di Osaka, dove la coppia formata da Jo Squillo e Michelle Masullo ha firmato per prima il Libro Rosso, ottenendo così di diritto il posto per la finalissima a due.

I Raccomandati e I Veloci, invece, son dovuti ripartire per un altro tragitto dal quale doveva emergere il nome della seconda coppia della finalissima: quindi, tutti e quattro di corsa verso Kyoto, città dalla storia millenaria che è stata capitale imperiale per oltre 1000 anni. Qui, al penultimo Tappeto Rosso di questa edizione, sono arrivati per primi Chanel e Filippo, risultato che ha consegnato a Fiona e Patrick la medaglia di bronzo della stagione.

E poi l’ultima, faticosissima, adrenalinica corsa verso il Tappeto Rosso finale collocato all’esterno del magnificente Tempio Ninna-Ji di Kyoto. Pochi chilometri ma decisivi, ogni passo doveva essere studiato alla perfezione e la fortuna doveva essere dalla propria parte: Chanel e Filippo hanno conquistato un passaggio provvidenziale da un autista precisissimo, Jo e Michelle invece sono state lasciate lontane dal vero Tappeto. Al momento dell’arrivo al traguardo, la proclamazione emozionante: cadenzata da una spettacolare danza tipicamente giapponese e da un beat elettronico, con una decina di ballerine in abiti tipici locali, a festeggiare sono stati I Raccomandati, mentre per Le Dj la soddisfazione di aver portato a termine nel migliore dei modi una corsa così impegnativa e faticosa. Ma di sicuro indimenticabile, per tutte le coppie.