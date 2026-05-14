Prezzi carburanti: la benzina aumenta ancora, in calo il diesel

(Adnkronos) - Ancora in aumento i prezzi della benzina, ancora in calo quelli del gasolio: una dinamica che può portare a breve al "controsorpasso" della verde sul diesel, dopo l'inversione di inizio anno (sempre con la complicità delle accise). In lieve calo le quotazioni dei prodotti raffinati. Oggi, giovedì 14 maggio, la benzina self service sulla rete stradale è a 1,936 euro/litro (+6 millesimo rispetto a ieri), gasolio a 1,988 euro/litro (-4). Il Gpl è a 0,810 euro/litro (-1), il metano a 1,565 euro/kg (-1). In autostrada, la benzina self è a 2,011 euro (+7), il diesel a 2,067 euro (-1), il Gpl a 0,917 euro (-1) e il metano a 1,596 euro (invariato). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Q8 registriamo un rialzo di tre centesimi sulla benzina, per Tamoil +3 centesimi sulla verde e -2 sul gasolio.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 20mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 1,932 euro/litro (compagnie 1,935, pompe bianche 1,926), diesel self service a 1,994 euro/litro (compagnie 1,996, pompe bianche 1,989). Benzina servito a 2,068 euro/litro (compagnie 2,108, pompe bianche 1,994), diesel servito a 2,133 euro/litro (compagnie 2,173, pompe bianche 2,058). Gpl servito a 0,818 euro/litro (compagnie 0,830, pompe bianche 0,806), metano servito a 1,566 euro/kg (compagnie 1,567, pompe bianche 1,565), Gnl 1,457 euro/kg (compagnie 1,472 euro/kg, pompe bianche 1,446 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 1,943 euro/litro (2,147 il servito); IP a 1,936 (2,103 servito); Q8 a 1,934 (2,096 servito); Tamoil a 1,92 (2,003 servito); sul gasolio self service Eni è a 1,987 (2,199 servito); IP a 2,008 (2,176 servito); Q8 a 1,996 (2,169 servito) e Tamoil a 1,983 (2,071 servito).