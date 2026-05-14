Sondaggio Emg per Tg3, Fratelli d'Italia primo partito. Cala fiducia nel governo, centrosinistra avanti di un punto

(Adnkronos) -

Fratelli d'Italia primo partito, centrosinistra avanti. E' il quadro delineato dal sondaggio Emg per il Tg3/Linea Notte con le intenzioni di voto oggi, 14 maggio 2026, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia si conferma al top con il 26,6%. Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni precede il Pd che insegue al 21,7%. Quindi Movimento 5 Stelle al 12,8%, Forza Italia all'8,5%, Lega all'8%, Alleanza Verdi-Sinistra al 6,6%, Futuro Nazionale al 3,2%. E poi sotto al 3%: Italia Viva al 2,7%, Azione (2,5%), +Europa (1,9%), Noi moderati all'1,6%, partito Liberal Democratico all'1,6%, Democrazia Sovrana e Popolare al 1,0%.

Secondo il sondaggio prevale la sfiducia nel governo. Per il 42% del campione rilevato infatti la risposta alla domanda "Lei quanta fiducia ha nel governo Meloni?" risponde "per nulla". "Abbastanza" è la risposta del 27%, "poca" quella del 22% degli interpellati. "Molta" invece quanto dice il 9%. Il monitoraggio socio - politico settimanale fa pure il punto sulle intenzioni di voto degli italiani.

Nel rapporto tra le coalizioni, il totale dello schieramento di centrosinistra si attesta al 45,7%, esattamente un punto avanti alle attuali forze di maggioranza (44,7%). Le forze di centro (Azione e Pld) raccolgono assieme il 4,1%. Infine il dato previsto per l'affluenza stimata è pari al 63%, in crescita di un punto percentuale rispetto alla scorsa rilevazione di Emg. Ma più basso rispetto al 64% reale, registrato nel 2022, per le ultime politiche.