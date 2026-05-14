TH Group si espande nel segmento luxurycon gestione Palazzo Selvadego a Venezia

(Adnkronos) - TH Group annuncia l’espansione nel segmento dell’ospitalità di lusso, attraverso l’accordo sottoscritto con Generali Real Estate per la futura gestione di Palazzo Selvadego, prestigioso immobile nel cuore di Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco. L’operazione si inserisce nel percorso di sviluppo strategico per il Gruppo, che punta a rafforzare il proprio posizionamento nel mercato dell’hospitality attraverso l’espansione in destinazioni iconiche e nel segmento high-end. La collaborazione con Generali Real Estate spa società di gestione del risparmio, proprietaria dell’immobile tramite il fondo immobiliare Mascagni, ha l’obiettivo di valorizzare ulteriormente un immobile di grande pregio storico e architettonico e di posizionarlo nei circuiti internazionali dell’ospitalità di fascia alta.

Palazzo Selvadego risale alla fine del 1200, quando ospitava una delle più belle e rinomate locande di Venezia, già allora detta appunto 'del Salvadego'. Nel corso dei secoli, il palazzo ha sempre rappresentato un punto di riferimento per l’ospitalità veneziana, grazie alla sua posizione privilegiata in Calle Larga de l’Ascension, nei pressi del Canal Grande e di piazza San Marco, accogliendo gli ospiti in cerca della più autentica atmosfera veneziana con la sua elegante facciata in mattoni nel tipico stile bizantino. Palazzo Selvadego sarà oggetto di un progetto di riqualificazione finalizzato al rilancio, che ne valorizzerà le caratteristiche uniche riposizionandolo nel mercato luxury internazionale, anche attraverso l’adesione ai principali network di distribuzione dedicati alla clientela più esigente e l’adozione di standard di servizio in linea con le migliori strutture presenti nel centro storico veneziano, uno dei mercati più competitivi e prestigiosi al mondo per l’hotellerie di alta gamma.

Questa operazione si inserisce nel piano di crescita di TH Group che prevede ulteriori iniziative nel segmento upscale e luxury, in Italia nelle principali destinazioni turistiche, con l’obiettivo di ampliare il proprio portafoglio e intercettare la domanda internazionale ad alto valore aggiunto.

Graziano Debellini, presidente di TH Group, ha dichiarato: “Il segmento luxury rappresenta un passaggio naturale nel percorso di crescita di TH Group. Venezia è una delle piazze più importanti al mondo per l’ospitalità di alta gamma e Palazzo Selvadego costituisce il cuore di un progetto più ampio che vedrà il Gruppo impegnato in nuove operazioni nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare il nostro posizionamento anche nel mercato internazionale”.

Benedetto Giustiniani, head of eouthern Europe Region, Generali Real Estate, ha commentato: “Palazzo Selvadego sarà un affascinante ‘boutique hotel’ nel centro di una città unica e preziosa come Venezia, dove il turismo di alta gamma offre opportunità di crescita. Generali Real Estate continua a crescere nel segmento hospitality in Europa valorizzando ed accrescendo il proprio portafoglio di immobili di qualità. Siamo lieti di affidare la gestione di questo storico immobile a TH Group, uno dei principali operatori alberghiero italiani per dimensione del portafoglio, con quasi 50 anni di storia.”

Il rilancio di Palazzo Selvadego si inserisce in un contesto di forte crescita del turismo di fascia alta nella città lagunare, dove la domanda internazionale continua a premiare strutture di dimensioni contenute, alto livello di personalizzazione e forte identità locale, caratteristiche che rappresentano il riferimento per il nuovo posizionamento dell’hotel. Ulteriori operazioni nel segmento luxury saranno annunciate nei prossimi mesi nell’ambito del piano di sviluppo di TH Group.