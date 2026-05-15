AgriEsg: nasce a Cuneo il primo strumento per misurare la sostenibilità in agricoltura [VIDEO]

Primo progetto nel suo genere, Banca Crs ha sostenuto insieme alla Camera di Commercio di Cuneo il progetto di Confagricoltura Cuneo in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino di realizzare uno strumento di partenza per poter misurare e ponderare la sostenibilità per le imprese agricole del territorio nell'adeguarsi ai paramentri ESG, imposti dalla normativa europee.



Il risultato del lavoro di due anni è stato presentato ieri a Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano nel corso dell’incontro “AGRIESG: misurare la sostenibilità delle imprese agricole”. Imprenditori, agronomi, periti, tecnici agricoli, addetti al credito e ricercatori si sono ritrovati per la presentazione di “AGRIESG”, un sistema di valutazione ESG strutturato ad hoc per l’agricoltura, con l’obiettivo di superare i limiti dei modelli generalisti, che spesso non riescono a cogliere le peculiarità dell’attività agricola. Il convegno ha chiuso il percorso avviato nei mesi scorsi per accompagnare le imprese del comparto primario nella transizione verso la sostenibilità, attraverso uno strumento innovativo per la misurazione delle performance ambientali, sociali e di governance.

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Ad aprire l’evento il presidente di Confagricoltura Cuneo e Piemonte, Enrico Allasia, che ha spiegato: “Spesso le aziende agricole trovano ostacoli nell’accesso ai finanziamenti perché i criteri ESG applicati dal sistema bancario non sono stati finora costruiti sulle specificità del comparto agricolo, che ha caratteristiche, tempi e parametri molto diversi da altri settori produttivi. Proprio per questo è nato AGRIESG, uno strumento che permetterà alle aziende agricole di ottenere una valutazione della propria sostenibilità realmente calibrata sul settore agricolo e sulle sue peculiarità. Determinanti per la riuscita del progetto sono stati la sinergia tra i partner e il coinvolgimento diretto di imprenditori agricoli associati a Confagricoltura, che hanno contribuito concretamente alla definizione dei parametri”.





“Con questo progetto la sostenibilità diventa un’opportunità di crescita del settore primario – ha aggiunto Luca Crosetto, presidente della Camera di Commercio di Cuneo -. L’ente camerale sa bene che per traghettare le imprese verso il futuro servono metodo e risorse, messe a disposizione attraverso numerosi bandi sul tema ESG in questi anni. Interessante, poi, il concetto della misurazione della sostenibilità: le nostre aziende agricole sono spesso già sostenibili ma non sanno come dimostrarlo ai mercati o al sistema bancario. AGRIESG permette proprio di dare un valore oggettivo all’impatto sociale, alla cura del paesaggio e alla solidità della governance agricola”.





“Banca CRS è orgogliosa di sostenere questo progetto, nato per accompagnare le aziende agricole del territorio nella transizione verso modelli sempre più sostenibili. Un’occasione di confronto tra istituzioni, ricerca e imprese per costruire insieme il futuro sostenibile dell’agricoltura” ha dichiarato Emanuele Regis, direttore generale dell’istituto di credito saviglianese.





“Con questo progetto abbiamo voluto mettere a disposizione delle imprese agricole uno strumento concreto e scientificamente fondato per misurare la sostenibilità e trasformarla in un’opportunità di crescita e competitività – ha spiegato Marcello Bogetti, esperto di sostenibilità per Iuse Istituto Universitario di Studi Europei -. Il cruscotto ESG non si limita a valutare le performance aziendali, ma aiuta le imprese a comprendere dove migliorare e come orientare le proprie scelte future in un contesto in cui sostenibilità, innovazione e capacità di adattamento saranno sempre più decisive”.





Ha poi preso la parola Claudio Baudino dell’ufficio tecnico di Confagricoltura Cuneo per illustrare nel dettaglio i risultati del progetto: “AGRIESG è una piattaforma digitale semplice e intuitiva che, attraverso circa 70 domande, permette all’imprenditore agricolo di analizzare la propria azienda secondo gli indicatori ESG. Per compilare la valutazione bastano pochi elementi come i dati del fascicolo aziendale, quelli del CAF e alcune bollette. Si tratta di uno dei primi sistemi in Italia realmente tarati sul settore agricolo. Non è utile solo per l’accesso al credito, ma anche come strumento interno per capire dove ottimizzare costi, consumi, organizzazione e investimenti”.