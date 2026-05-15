A Ceva torna "Un libro in giardino". Ad aprire la rassegna "Il ragionevole dubbio di Garlasco"

Dal 1° luglio al 23 settembre il Giardino botanico “Frate Francesco Maria Bono” di Ceva, nell’area dell’ex convento dei Cappuccini, ospiterà la sesta edizione di “Un libro in giardino”, appuntamento culturale organizzato dal Gruppo Micologico Cebano e dall’associazione Ceva nella Storia.

La manifestazione si svolgerà tutti i mercoledì alle ore 18, con ingresso gratuito e aperto a tutti, proponendo un calendario ricco di incontri con autori, giornalisti, storici e protagonisti del panorama culturale italiano.

Ad aprire la rassegna, il 1° luglio, saranno Stefano Vitelli e Giuseppe Legato con il libro Il ragionevole dubbio di Garlasco, dedicato a uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi decenni.

L’8 luglio sarà ospite Gianni Oliva, che presenterà La prima guerra civile: rivolte e repressione nel Mezzogiorno dopo l’Unità d’Italia, approfondimento storico dedicato alle tensioni successive all’unificazione italiana.

Il 15 luglio spazio alla narrativa contemporanea con Silvia Panesi e il suo romanzo La vigilia di Ferragosto, mentre il 22 luglio Giorgio e Paolo Viberti porteranno a Ceva Il buio oltre la gloria. I grandi campioni dello sport contro l’ultimo avversario, viaggio tra imprese sportive e fragilità umane.

Il 29 luglio doppio appuntamento con Cinzia Ghigliano e Marco Tomatis. Ghigliano presenterà Donne che leggono, mentre Tomatis proporrà Senza voce, opera dedicata alla vicenda dei cosiddetti “bambini nell’armadio”, figli degli emigrati italiani in Svizzera.

La rassegna proseguirà il 5 agosto con Valeria Corciolani e il giallo Delitto in bianco. Il 12 agosto Carlo Grande e Pier Giorgio Manera dialogheranno invece attorno al volume L’uomo dei prodigi. La vita di Gustavo Rol nel racconto del suo medico personale.

Il 26 agosto sarà la volta dell’antropologa Lidia Dutto con Se nasce femmina, piange la formica, frutto di un lungo lavoro di ricerca sulla maternità e sulla cultura tradizionale montanara.

Il 2 settembre appuntamento con Marco Zatterin e il libro Gli amici geniali. La straordinaria avventura di Belzoni e Champollion, dedicato alla nascita dell’egittologia moderna. Il 9 settembre Riccardo Aicardi e Patrizia Petruccione presenteranno il giallo storico Un cadavere eccellente, ambientato nei mesi successivi all’Unità d’Italia.

Il 16 settembre Bruno Murialdo sarà protagonista con Quando a San Benedetto c’era la luna, progetto tra fotografia, memoria e omaggio al mondo di Beppe Fenoglio.

A chiudere la manifestazione, il 23 settembre, sarà Cristiano Trevisan con Hic, thriller ambientato in una Torino oscura e misteriosa tra simboli esoterici e delitti rituali.