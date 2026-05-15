Adiconsum Cuneo, Gerlando Castelli nuovo presidente

Si è svolta nella mattinata di oggi, venerdì 15 maggio, presso la sede della Cisl di Cuneo, l’assemblea straordinaria di Adiconsum Cuneo, l’associazione impegnata nella difesa dei consumatori. All’incontro hanno preso parte il presidente regionale Riccardo Sammartano e il segretario generale della Cisl Cuneo Enrico Solavagione.

Nel corso dell’assemblea è stato designato Gerlando Castelli come nuovo presidente provinciale. Ad affiancarlo nel nuovo incarico saranno Alessandro Buosi e Riccardo Dalpadulo. Un passaggio di consegne che si inserisce nel segno della continuità, ma anche del rinnovamento dell’azione associativa sul territorio.

“La sua elezione rappresenta un importante segnale di continuità e di rinnovamento – ha dichiarato Riccardo Sammartano –. A Castelli va la mia piena fiducia, maturata nella consapevolezza delle sue capacità e della sua sensibilità verso le persone più fragili”. Sammartano ha inoltre ringraziato il presidente uscente Francesco Gazzola per il lavoro svolto, sottolineando il ruolo della struttura regionale nel sostenere iniziative di formazione, educazione al consumo consapevole e prevenzione delle truffe, con particolare attenzione a giovani e anziani.

Sulla stessa linea il segretario generale della Cisl Cuneo Enrico Solavagione, che ha evidenziato l’importanza di un’associazione “libera e apartitica” al servizio dei cittadini. “A Gerlando Castelli i migliori auguri – ha aggiunto –: la sua passione e la sua attenzione verso le persone in difficoltà rappresentano una garanzia per utenti e associati”.

Nel suo intervento, il neo presidente Gerlando Castelli ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta, ribadendo l’impegno a proseguire il percorso tracciato. “La nostra missione resta quella di essere al fianco dei consumatori – ha affermato – offrendo supporto concreto nella tutela dei loro diritti e contrastando abusi e truffe”.

Tra le priorità annunciate, particolare attenzione sarà riservata ai più giovani, sempre più esposti ai rischi del digitale. La prima iniziativa riguarderà infatti la prevenzione delle truffe online, con incontri informativi nelle scuole rivolti agli studenti fino ai 18 anni e momenti di approfondimento per i genitori. In programma anche una collaborazione con i Comuni del territorio per promuovere incontri pubblici dedicati alla cittadinanza.

All’assemblea erano presenti, tra gli altri, Pierluigi Marengo, segretario organizzativo Cisl Cuneo, Tiziana Mascarello, segretaria amministrativa Cisl Cuneo, Rozi Prekalori, presidente Anolf Cuneo, e Daniele Racca, segretario aggiunto Sicet Cuneo.