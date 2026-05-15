Cave ex Italcementi di Borgo San Dalmazzo, le associazioni ambientaliste chiedono chiarezza sul futuro dei siti

Il Coordinamento delle associazioni ambientaliste cuneesi — composto da Legambiente Cuneo, Pro Natura Cuneo, Lipu, Italia Nostra e Cuneo Birding — torna a sollevare il tema delle ex cave Italcementi di Borgo San Dalmazzo, chiedendo agli enti pubblici maggiore trasparenza e interventi concreti sul recupero ambientale dei siti dismessi.

Nel documento, firmato da Bruno Piacenza (Legambiente Cuneo), Domenico Sanino (Pro Natura Cuneo), Albino Gosmar (Cuneo Birding), Patrizia Rossi (Lipu Cuneo) e Alberto Collidà (Italia Nostra Cuneo), le associazioni ripercorrono la storia dell’insediamento Italcementi, attivo dagli anni Trenta fino alla chiusura dello stabilimento nel 2008. L’attività produttiva si basava sulle cave di Monte Cros, nel Comune di Valdieri, e Terra Rossa, nel territorio di Borgo San Dalmazzo.

Secondo le associazioni, alla scadenza delle autorizzazioni estrattive nel 2018 non sarebbe seguito il previsto recupero ambientale delle aree, obbligo stabilito dalla normativa regionale e dalle autorizzazioni comunali. Una situazione definita “singolare” dagli ambientalisti, che dichiarano di aver approfondito la vicenda attraverso accessi agli atti e verifiche documentali.

Legambiente e Pro Natura riferiscono di aver presentato formali diffide ai Comuni di Valdieri e Borgo San Dalmazzo affinché venissero avviate le procedure previste dalla legge nei confronti di Italcementi. I due enti locali, spiegano le associazioni, si sarebbero successivamente attivati con provvedimenti di diffida, ma al momento non risultano avviati interventi di recupero ambientale.

Le associazioni hanno inoltre richiesto a Provincia e Regione l’applicazione di sanzioni amministrative per l’omesso recupero delle cave, senza però aver ancora ricevuto riscontri ufficiali.

Nel comunicato viene richiamata anche la presentazione, nel 2023, di un nuovo progetto per la riattivazione della cava Monte Cros da parte di una società locale subentrata a Italcementi nella proprietà delle aree estrattive. Un secondo progetto relativo alla cava Terra Rossa è stato sottoposto nel 2025 alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via).

Particolare attenzione viene posta sul sito di Monte Cros, considerato dagli ambientalisti di elevato pregio paesaggistico e ambientale, in quanto vicino all’area protetta delle Alpi Marittime e in parte interessato da terreni gravati da uso civico.

Le associazioni elencano diverse criticità legate all’eventuale ripresa dell’attività estrattiva: dalla realizzazione di una nuova strada di accesso in area vincolata all’aumento del traffico pesante lungo la strada provinciale 22, fino agli impatti su ecosistemi, paesaggio e qualità dell’aria. Viene inoltre contestata la possibilità di autorizzare nuove attività estrattive in un sito che, secondo gli ambientalisti, dovrebbe prima essere sottoposto al recupero ambientale previsto dalla legge.

Nel documento si richiama anche il tema della tutela costituzionale dell’ambiente e delle future generazioni, sottolineando come l’attuale domanda di materiali da cava sia in diminuzione grazie al riuso di materiali provenienti da demolizioni e alle pratiche di economia circolare.

Per quanto riguarda l’area dell’ex stabilimento Italcementi di Borgo San Dalmazzo, il Coordinamento riferisce di aver chiesto nel dicembre 2025 al Comune l’avvio di controlli ambientali per verificare eventuali situazioni di rischio, senza aver ancora ricevuto risposta.

Le associazioni propongono infine di avviare una riflessione sul riutilizzo delle aree dismesse, ipotizzando destinazioni naturalistiche, turistiche, culturali o la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, come il fotovoltaico. Secondo il Coordinamento, il futuro delle ex cave dovrebbe essere orientato verso progetti compatibili con la transizione ecologica e con la valorizzazione del territorio.