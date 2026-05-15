Ceva, trasferita la guardia medica nella Casa di Comunità

La postazione di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) di Ceva, finora situata presso il presidio ospedaliero, è stata trasferita nei locali della Casa di Comunità dell’ASL CN1 in via XX Settembre 3.
Il servizio continuerà a garantire assistenza ai cittadini secondo le consuete modalità, senza variazioni nelle procedure di accesso. Per contattare la Continuità Assistenziale resta infatti attivo il numero unico gratuito 116117, attraverso il quale è possibile richiedere l’intervento o ricevere indicazioni.
Il trasferimento rientra nel percorso di riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali, con l’obiettivo di concentrare le prestazioni all’interno delle Case di Comunità, punti di riferimento sempre più centrali per l’assistenza di prossimità.