Mondovì, a Piazza riapre via Enzo Tortora e iniziano i lavori per lo scaricatore in zona Polveriera

A partire dal pomeriggio di sabato 16 maggio riaprirà al traffico veicolare e pedonale via Enzo Tortora, il cui transito era stato vietato lo scorso 13 aprile in riferimento ai lavori di demolizione dell’istituto “Baruffi”.

"Una riapertura anticipata rispetto a quanto preventivato, che rimarrà tuttavia vincolata alle eventuali necessità legate alle operazioni di cantiere ancora in corso di svolgimento - spiegano dal comune.

Con la riapertura di via Enzo Tortora, allora, ritorneranno attive la Zona a Traffico Limitato di via delle Scuole e l'Area Pedonale Urbana di piazza Maggiore davanti ai Portici Sottani con i tradizionali orari estivi (lunedì - sabato 19.00-24.00, domenica e festivi 13.00-24.00), mentre da lunedì 18 maggio anche la Linea 3 Breo-Piazza riprenderà il normale servizio con fermate in piazza Maggiore, via Carassone, via Ospedale e via Tortora.

Sempre a partire da lunedì 18 maggio, ancora, prenderà avvio la prima fase dei lavori di realizzazione dello scaricatore delle acque bianche in zona Polveriera. In particolare, fino al 18 luglio prossimo verranno istituiti il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su parte del piazzale antistante la sede dell’Associazione Sportiva Piazza (come da segnaletica stradale verticale temporanea posta in loco) e il divieto di transito su strada della Polveriera nel tratto in corrispondenza del piazzale antistante la sede dell’Associazione Sportiva Piazza. In parallelo, infine, verrà istituita una deviazione di tutto il traffico veicolare sul piazzale antistante la sede dell’Associazione Sportiva Piazza, in regime di doppio senso di circolazione, come da segnaletica stradale verticale temporanea e di delimitazione carreggiata (mediante installazione di delinea tori stradali) posta in loco.

Per eventuali richieste o informazioni è comunque possibile contattare il Comando di Polizia Locale al numero 0174.559205.