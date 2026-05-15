Sanità territoriale, nuovi sportelli multifunzionali a Ceva e Verzuolo

Da lunedì 18 maggio presso le Case della Comunità di Ceva e Verzuolo verranno attivati nuovi sportelli multifunzionali dove i cittadini potranno effettuare pratiche amministrative quali: iscrizione al SSN, scelta revoca medico, prenotazioni e spostamenti di visite ed esami, pagamento diritti sanitari, ritiro referti , pratiche di assistenza protesica.
Gli sportelli saranno aperti al pubblico nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30.
Inoltre verrà ampliato l’orario dello sportello multifunzionale della Casa di Comunità di Dronero che effettuerà l’apertura dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 12 e il martedì, mercoledì e venerdì dalle 12,30 alle 16.