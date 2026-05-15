Forte vento ieri in valle Bronda: grosso arbusto cade sulla provinciale tra Pagno e Brondello

Il forte vento di ieri, giovedì 14 maggio, ha causato la caduta di un albero sulla strada provinciale della valle Bronda tra Pagno e Brondello nei pressi dell'area pic-nic.

Ricevuta la segnalazione dai cittadini, l’Amministrazione Comunale di Brondello è intervenuta immediatamente per gestire la viabilità e rimuovere il pericolo.

“In pochissimi minuti – spiega il sindaco di Brondello Paolo Radosta – molti volontari si sono uniti spontaneamente ai soccorsi. Il loro aiuto nello spostare rami e legname è stato fondamentale per completare la messa in sicurezza a tempo di record. Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro prezioso contributo. Questo – conclude Radosta - dimostra il grande cuore di una comunità fiera e che sa essere unita. Ricordiamo ai proprietari degli appezzamenti confinanti con le strade pubbliche che è importante e fondamentale la cura del terreno boschivo, anche per prevenire eventi di questo tipo".