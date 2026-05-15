venerdì 15 maggio
Forte vento ieri in valle Bronda: grosso arbusto cade sulla provinciale tra Pagno e Brondello
Forte vento ieri in valle Bronda: grosso arbusto cade sulla provinciale tra Pagno e Brondello
Leggi le ultime di: Cronaca
 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 15 maggio 2026, 15:13

Forte vento ieri in valle Bronda: grosso arbusto cade sulla provinciale tra Pagno e Brondello

Intervento del Comune e dei volontari per mettere in sicurezza la strada. Il sindaco di Brondello Paolo Radosta: “Grande prova di unità e solidarietà degli abitanti della zona”

Forte vento ieri in valle Bronda: grosso arbusto cade sulla provinciale tra Pagno e Brondello

Il forte vento di ieri, giovedì 14 maggio, ha causato la caduta di un albero sulla strada provinciale della valle Bronda tra Pagno e Brondello nei pressi dell'area pic-nic.

Ricevuta la segnalazione dai cittadini, l’Amministrazione Comunale di Brondello è intervenuta immediatamente per gestire la viabilità e rimuovere il pericolo.

In pochissimi minuti – spiega il sindaco di Brondello Paolo Radosta – molti volontari si sono uniti spontaneamente ai soccorsi. Il loro aiuto nello spostare rami e legname è stato fondamentale per completare la messa in sicurezza a tempo di record. Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro prezioso contributo. Questo – conclude Radosta - dimostra il grande cuore di una comunità fiera e che sa essere unita. Ricordiamo ai proprietari degli appezzamenti confinanti con le strade pubbliche che è importante e fondamentale la cura del terreno boschivo, anche per prevenire eventi di questo tipo".

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium