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Curiosità | 15 maggio 2026, 15:28

Saluzzo: le foto delle bellezze della città e del centro storico esposte in Comune

Realizzate dal fotografo saluzzese Pietro Battisti

Saluzzo: le foto delle bellezze della città e del centro storico esposte in Comune

Scatti suggestivi e insoliti che ben ritraggono la “saluzzesità”. Sono stati appesi alle pareti degli uffici del Settore Ragioneria (piano terra di via Macallè) del Comune di Saluzzo

Sono foto del fotografo saluzzese Pietro Battisti che ha concesso gratuitamente gli scatti. 

Il Comune, con i funzionari coordinati dalla dirigente Lorella Nari, ha ottenuto la stampa su particolari tessuti, grazie alla generosità della ditta “Peraria” di Vottignasco. 

Ora gli scorci del centro storico e dei monumenti simbolo della città decorano le pareti e invitano chi frequenta gli sportelli del municipio a visitare le bellezze catturate dall’obiettivo fotografico. ù

«Circa due anni fa – dice la responsabile Nari – abbiamo riqualificato questi locali che, da allora, si presentano con un aspetto pulito, ordinato e sono funzionali per le mansioni lavorative. Grazie alle foto di Battisti e alle stampe di Peraria, ora quelle stanze sono davvero belle e richiamano ogni giorno alle ricchezze artistiche e architettoniche che la comunità cittadina custodisce e valorizza da secoli»

cs

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