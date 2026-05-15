Il premio di Banca di Cherasco a due ricercatrici under 30 nell’Economia civile

Due premi (5 mila euro ciascuno) a due giovani ricercatrici nell’Economia civile, originarie di Palermo e Mantova, oggi occupate a Napoli e Torino. Sono stati consegnati questa mattina (venerdì 15 maggio) al teatro Salomone di Cherasco i premi voluti da Banca di Cherasco, in collaborazione con la Fondazione The Economy of Francesco e Federcasse, nella mattina di esordio del festival letterario “Cherasco tra le storie”.

Sono state premiate Gulia Gioeli e Giorgia Lucchini per i loro lavori. La giuria scientifica era presieduta da Luigino Bruni, economista e storico dell’economia, editorialista de “L’Avvenire” e ordinario di Economia politica all’Università Lumsa di Roma. Insieme a lui, le ricerche scientifiche sottoposte da tutta Italia sono state giudicate da esponenti di Banca di Cherasco, dall’ex ministro ed economista Elsa Fornero e dal fondatore di Slow Food e Università di Scienze gastronomiche Carlin Petrini. Ha detto Bruni dal palco del teatro nel centro storico di Cherasco, davanti a 200 studenti delle Superiori: “Parlare di giovani va bene e va di moda, ma contano le iniziative concrete come questo premio. L’economia civile, da oltre 30 anni, è la declinazione italiana e mediterranea dell’economia moderna, iniziata con l’attività dei frati francescani nel medioevo, che mette al centro non il profitto, ma mercato, relazioni, comunità. Nell’attività economica sappiamo che conta la storia, ma anche la geografia e le tradizioni”.

Poi Bruni ha spiegato le origini del credito cooperativo (“La prima cattedra in Europa di economia non fu a Londra o a Parigi, ma nel ‘700 a Napoli, con Antonio Genovesi: perse la cattedra di teologia perché troppo vicino ai filosofi protestanti del nord Europa, ma così fondò quella di Commercio e Meccanica, focalizzandosi su mutuo vantaggio, fiducia, felicità pubblica”) e ha citato Primo Levi per ribadire che “il lavoro va fatto bene per dignità e non per obbedienza”.

Sul palco per premiare le due ricercatrici sono saliti anche Giovanni Claudio Olivero e Marco Carelli, Presidente e Direttore generale di Banca di Cherasco: “Questo Istituto di credito cooperativo si occupa di economia civile da 65 anni: per questo è nata l’idea del premio che vuole accompagnare chi si occupa di questi temi”.