Peraria compie 30 anni e investe sul futuro

PERARIA nel 2026 raggiunge il traguardo dei 30 dalla sua fondazione e rilancia guardando al futuro, potenziando le attività che hanno fatto grande l’azienda e proseguendo gli investimenti in diversi comparti aziendali, per garantire un servizio sempre più completo ed esclusivo ai propri clienti.

L’azienda di Villafalletto (CN) – nata nel 1996 da un’idea di Livio Cismondi - è specializzata in gonfiabili publi-promozionali, allestimenti interni ed esterni per fiere e grandi manifestazioni, progettazione e costruzione di impianti sportivi, con particolare focus verso i campi da padel, oltre all’attività di carpenteria che segna un filo rosso nella storia personale e professionale di Cismondi e di PERARIA.

Alle origini di PERARIA c’è infatti una bottega da “fabbro di campagna”, quella che Severino Cismondi, padre di Livio, apre a Vottignasco nel 1956. Qui Cismondi padre realizza manufatti di ogni genere, dalle porte ai cancelli, fino agli impianti elettrici e idraulici. Ma soprattutto ha la rara capacità di immaginare soluzioni semplici a problemi complessi, anche inventando attrezzi e lavorazioni originali. Quando Livio Cismondi entra nella bottega del padre, all’età di 14 anni, assorbe, per apprendimento diretto, i segreti della carpenteria metallica, imparando a riconoscere la strada più semplice ed efficace per raggiungere i risultati richiesti e soddisfare le esigenze dei clienti. Dalla madre Ines, che nell’azienda di famiglia si occupava della parte commerciale, impara invece a gestire i rapporti coi clienti, seguendoli e consigliandoli con empatia e professionalità.

PERARIA compie 30 anni e festeggia non solo un importante traguardo ma anche la crescita di una realtà aziendale oggi composta da 36 dipendenti, una ventina di collaboratori esterni e con un fatturato 2025 che si è chiuso a circa 6 milioni di euro.

Nel 1996 prende quindi il via il primo nucleo di PERARIA, azienda che, partita dal territorio del cuneese, in poco tempo è riuscita a emergere fino a diventare una consolidata realtà internazionale, grazie alla capacità di dare concretezza ai desideri dei clienti e al coraggio di percorrere strade sempre nuove. Queste abilità hanno consentito all’azienda di affermarsi e di superare il terzo decennio di vita in salute, attraversando con successo anche un periodo storico difficilissimo per tutti, ma drammatico per chi, come PERARIA, ha il suo core business nell’allestimento di stand e altre strutture fieristiche: la pandemia da Covid 19, che per quasi 2 anni, tra il 2020 e il 2022, ha fortemente limitato le attività commerciali ed espositive in Italia e all’estero.

Oggi PERARIA opera in diversi campi. Il suo terreno d’elezione sono i gonfiabili publi-promozionali che rappresentano il primo settore dove l’azienda si è sviluppata, applicando un innovativo metodo di progettazione, che deriva da studi di aeronautica e navigazione, capace di realizzare progetti su misura, attraverso la costruzione di prototipi in scala ridotta. Peculiarità che hanno consentito a Peraria di lavorare non solo per stand e fiere, ma anche negli allestimenti di grandi eventi, musei, gallerie, aree hospitality e mostre temporanee.

A partire dal 2020 l’azienda ha risposto alla passione crescente degli italiani per il padel entrando con determinazione nella costruzione di campi da padel di ultima generazione, attività nella quale PERARIA ha trasferito molte delle sue competenze, in particolar modo, nell’ambito della carpenteria metallica , dove l’azienda eccelle, soprattutto nella produzione di sistemi “piastra a piastra”: strutture che vengono montate in loco, riducendo l’uso delle saldature e abbassando quindi i costi di manodopera e trasporto.

L’allestimento fieristico resta uno dei cavalli di battaglia dell’azienda cuneese, grazie a un’esperienza ultradecennale che si è affermata, ormai da tempo, nella progettazione e realizzazione di spazi espositivi unici e personalizzati, frutto di un sapiente lavoro e di manodopera altamente specializzata. Ed è proprio in questo contesto che PERARIA ha sviluppato un originale metodo produttivo per i cosiddetti “volumi”, sagome utilizzate per lo più in sospensione, impiegate soprattutto nell’allestimento di stand e costruite attraverso uno scheletro in struttura tubolare di metallo leggero, ricoperte con tessuto bielastico: una soluzione efficiente, economica e rispettosa dell’ambiente.

Se la storia è scritta e il presente è solido, il futuro è fatto di crescita e attenzione alle persone: “Il futuro di Peraria ruota attorno alle 40 persone che lavorano con noi e alle loro famiglie – dichiara Livio Cismondi - La nostra è un’azienda composta da molti giovani, che siamo orgogliosi di formare, perché crediamo che rappresentino la chiave per lo sviluppo della nostra azienda e della società in cui viviamo. Nei prossimi 10 anni vogliamo proseguire il percorso di crescita di Peraria, approfondendo il lavoro nei settori in cui già operiamo, con particolare attenzione a quello della carpenteria metallica, un lavoro antico che oggi vive un buco generazionale. Continueremo a espandere il nostro business principale - quello dei gonfiabili e degli allestimenti - ma esploreremo anche settori limitrofi, ad esempio ampliando tutte quelle attività che già oggi abbiamo approcciato, come ad esempio la realizzazione non solo di impianti da padel, ma anche la costruzione delle strutture che sono a contorno come, ad esempio, le aree spogliatoio o quelle comuni”.