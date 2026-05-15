La biblioteca civica di Alba ospita la mostra “L’anima del segno e del colore: percorsi figurativi”

La biblioteca civica “Giovanni Ferrero” di Alba, da giovedì 21 a sabato 30 maggio, ospita la mostra “L’anima del segno e del colore: percorsi figurativi” degli allievi del CPIA 2 (Centro Provinciale Istruzione Adulti) “Gino Strada” di Alba. Le opere esposte sono state realizzate dagli iscritti ai corsi di disegno e pittura per adulti organizzati dal CPIA e condotti dalla professoressa Stefania Vergari.

La mostra non è una semplice rassegna di opere, ma il diario visivo di una sfida: quella di imparare a osservare la realtà per poi reinventarla, attraverso la propria singolare sensibilità. Ogni opera esposta rappresenta il risultato di un percorso che parte dallo studio delle tecniche classiche per arrivare alla sperimentazione moderna.

Oltre le abilità tecniche, emerge il vissuto personale degli allievi in un itinerario che tocca diverse corde espressive: la struttura e il volume, la delicatezza cromatica e l’energia della materia.