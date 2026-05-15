"Radici Connesse" porta nelle Langhe due nuovi appuntamenti tra arte, introspezione e natura

Non soltanto mostre o performance, ma esperienze da attraversare, ascoltare e condividere. Prosegue lungo questa direzione il percorso di “Nuove Connessioni”, il progetto promosso da Radici Connesse e finanziato nell’ambito dello Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027 (Intervento SRG07.1), che nelle prossime settimane proporrà due appuntamenti costruiti attorno a un’idea ampia e trasversale di arte: contemplazione, relazione, paesaggio, consapevolezza e incontro tra persone.

Dopo la presentazione pubblica dello scorso aprile, il calendario entrerà ora nel vivo con gli eventi del 24 e del 31 maggio, due esperienze differenti ma unite da un filo comune: trasformare il territorio in uno spazio capace di mettere in connessione linguaggi diversi, dal benessere personale alla creatività contemporanea, fino alla valorizzazione delle produzioni locali.

“Il filo conduttore del progetto è proprio l’arte, ma interpretata in una forma più ampia, come possibilità di introspezione, contemplazione e dialogo con ciò che ci circonda”, spiegano gli organizzatori.

MINDFULNESS E CONSAPEVOLEZZA EMOTIVA A NEIVE

Il primo appuntamento sarà in programma domenica 24 maggio a Neive, negli spazi del B&B “Gilda e i suoi amici”, alle ore 16.00, con il workshop “L’arte di conoscere se stessi”, guidato da Francesco Barbero, insegnante di mindfulness e meditazione.

L’incontro nasce dalla volontà di affrontare alcune delle fragilità della contemporaneità attraverso strumenti legati alla consapevolezza emotiva e alla capacità di costruire equilibrio interiore.

“Molto spesso ci viene insegnato a costruire fuori — spiega Barbero — cercando stabilità lavorativa, risultati e sicurezza. Ma se non impariamo a costruire dentro di noi uno stato emotivo stabile e centrato, rischiamo di non sentirci mai davvero soddisfatti”.

Durante il workshop verranno affrontate tecniche dedicate alla gestione delle emozioni difficili – dalla rabbia all’ansia, fino alla tristezza – alternando momenti di meditazione, ascolto e pratiche di centratura personale. Ai partecipanti sarà inoltre fornito un manuale digitale con strumenti pratici di approfondimento. L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 392 3284081.

TRA LAVANDA, DEGUSTAZIONI E INSTALLAZIONI ARTISTICHE



Il secondo appuntamento si svolgerà invece domenica 31 maggio sulla collina segreta di Ansèm, a pochi minuti da Alba, (dalle 16.30 alle 18.30) con “La natura è arte”, esperienza immersiva costruita tra convivialità, paesaggio e arte contemporanea. L’evento coinvolgerà i produttori che fanno parte del progetto “Nuove Connessioni”, realtà legate al mondo del vino e della nocciola, all’interno di un percorso che unirà degustazioni, incontro e valorizzazione del territorio.

Tra i filari di lavanda saranno inoltre inserite alcune opere dell’artista Samuel Di Blasi, già protagonista di interventi artistici sul territorio albese. Tra le sue opere più note figurano “Porta di Luce” e “Marsabit” ad Alba, oltre a “La Nocciola” realizzata al Belvedere di Pepè di Grinzane Cavour. Le installazioni entreranno direttamente nel paesaggio, trasformando la collina in uno spazio di dialogo tra natura e creatività contemporanea.

Più che una semplice degustazione, l’appuntamento sarà un momento di relazione costruito attorno all’idea che anche il paesaggio, la convivialità e il contatto con il territorio possano diventare forme di esperienza artistica. Anche in questo caso la partecipazione sarà gratuita con prenotazione obbligatoria al numero 338 5353065 (al momento della prenotazione, verranno fornite le informazioni per raggiungere l’evento).

VERSO “LA COLLINA SALE SEMPRE” 2026

I due eventi accompagneranno il territorio verso l’edizione 2026 del festival internazionale di arte contemporanea “La collina sale sempre”, organizzato da Artefora – Centro per l’Arte Contemporanea, in programma dal 20 giugno al 5 luglio tra Castiglione Tinella, Mango, Neive, Barbaresco, Santo Stefano Belbo e Castagnole delle Lanze.

Un percorso che continua a crescere mettendo in relazione artisti, comunità locali, imprese e paesaggio, nella convinzione che la valorizzazione del territorio possa nascere anche dalla capacità di creare connessioni nuove tra esperienze, sensibilità e linguaggi differenti.