ELEZIONI / Carrù, ultimi incontri prima del voto: “Importante il dialogo con i cittadini” [VIDEO]

Proseguono gli incontri elettorali a Carrù, in vista delle amministrative 2026.

Come già annunciato, ci sarà un’unica lista in corsa per il municipio, il gruppo civico “Per Carrù” a sostegno del sindaco uscente Nicola Schellino.

Unico scoglio il quorum che dovrà superare almeno il 40% dei votanti aventi diritto. Il gruppo nelle ultime settimane ha promosso incontri nelle frazioni e nelle diverse zone del paese per avere un confronto diretto con i cittadini e intercettare eventuali criticità.

“Abbiamo notato un interesse particolare da parte della cittadinanza – spiega Schellino –. Abbiamo già svolto diverse serate nelle varie frazioni del paese, incontrato le associazioni di volontariato e ogni giovedì siamo presenti con il nostro banchetto al mercato. Tante persone si sono fermate per chiederci informazioni sul programma, ma soprattutto ci hanno portato proposte e suggerimenti”.

Un segnale importante, soprattutto in una tornata elettorale senza competizione diretta. “Quello che più conta– aggiunge – è che i cittadini scelgano di andare a votare, anche se siamo lista unica, è davvero importante dare una rappresentanza al nostro Comune”.

Tra i temi più sentiti emergono soprattutto necessità relative a viabilità e decoro urbano. “C’è richiesta di maggiore prontezza negli interventi di manutenzione ordinaria – sottolinea Schellino –. Dopo il piano asfalti straordinario già avviato, che intendiamo proseguire e completare, sarà necessario intervenire sulla pulizia delle cunette e sul miglioramento dei punti luce, affinché nessuna frazione si senta dimenticata o poco considerata”.

Nel programma elettorale una particolare attenzione rivestono gli interventi per la cura delle frazioni e del centro sotirco: "Vogliamo garantire una presenza più costante, in modo che nessuna zona possa sentirsi isolata".

Nel programma trova spazio anche il tema dell’accessibilità. “Presteremo particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche. In paese ci sono numerosi attraversamenti pedonali ed è necessario renderli fruibili a tutti”.

La campagna elettorale si avvia ora verso la conclusione. L’ultimo appuntamento pubblico è in programma venerdì 22 al cinema-teatro "Vacchetti" alle 21 .

“Sarà l’occasione per fare un bilancio delle serate svolte, ripresentare il nostro programma e incontrare ancora una volta la cittadinanza. Speriamo in una partecipazione importante”, conclude il candidato.

Si voterà domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI