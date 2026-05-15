Studenti in campo per il “Coltiviamo Comunità”: nasce l’orto sociale a San Rocco Castagnaretta

Nelle mattinate del 10 e 21 aprile 2026 presso l’area verde della cooperativa sociale Emmanuele a San Rocca Castagnaretta (Cuneo) si sono svolti due appuntamenti all’insegna della collaborazione, della natura e della crescita condivisa. Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli studenti e le studentesse di una classe terza dell’Istituto Agrario “Virginio-Donadio” di Cuneo, che hanno partecipato attivamente ai lavori insieme agli operatori e alle operatrici della cooperativa.

Durante gli incontri, sono stati messi a dimora piantini di fragole, lamponi e mirtilli, contribuendo concretamente alla valorizzazione dello spazio verde. Le attività hanno offerto ai ragazzi/e l’opportunità di mettere in pratica le proprie conoscenze e, allo stesso tempo, di apprendere nuove competenze sul campo.

Le due mattinate hanno rappresentato un prezioso momento di scambio, non solo tecnico ma anche umano, rafforzando il legame tra scuola e territorio. Un’esperienza significativa che dimostra come la collaborazione possa generare valore, creando rete e promuovendo una cultura di condivisione e sostenibilità.

L’iniziativa si inserisce all’interno del progetto “Coltiviamo Comunità - un orto sociale urbano per l’inclusione e la sostenibilità” – finanziato da Fondazione CRC - con l’obiettivo di riqualificare e rifunzionalizzare un’area dismessa e sperimentare pratiche innovative di agricoltura sociale.

Il progetto vede la collaborazione di un’ampia rete di partner, tra cui il Comune di Cuneo, l’IIS Virginio Donadio, il Liceo Peano Pellico e l’IC Corso Soleri, insieme alle parrocchie di San Paolo e del Cuore Immacolato di Maria e ai Comitati di Quartiere di San Paolo e San Rocco Castagnaretta.