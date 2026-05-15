Voci in scena, voci in musica: si concludono i Laboratori dell'I.I.S. "Cigna-Baruffi-Garelli" di Mondovì

C'è un momento, all'inizio di ogni laboratorio, in cui qualcosa cambia. Non si riesce a dire esattamente quando: una voce che non si era mai sentita trova il coraggio di riempire il silenzio, due sguardi che non si erano mai incrociati diventano complici, una risata scoppia squarciando l'imbarazzo... È esattamente quel momento che l'IIS "Cigna-Baruffi-Garelli" di Mondovì insegue ogni anno. E ogni anno, in modo diverso, arriva.

Succede sul palcoscenico del Laboratorio teatrale, che a febbraio ha ripreso il via nell'Aula Magna del Cigna. Succede anche tra le note del Laboratorio musicale, ospitato dalla Scuola di Musica "La Scala del Re". Due percorsi distinti per linguaggio, ma uniti da una stessa intuizione: che esprimersi con il corpo, con la voce, con il suono sia un modo per scoprire chi si è e chi si può diventare insieme.

Il Laboratorio teatrale, quest'anno inquadrato nel progetto LiberArti, coinvolge una ventina di studenti e prevede non solo il lavoro in aula, ma anche l'esperienza da spettatori, con un'uscita al Teatro Carignano di Torino. A guidare il percorso, come fa da quindici anni con dedizione e passione, l'attrice e regista Elena Griseri, affiancata dai docenti referenti. Il laboratorio si è arricchito anche della collaborazione di Michele Rados, dell'associazione Servi di Scena, che ha incontrato più volte i partecipanti. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione CRC, il cui contributo rende possibile un'esperienza che nella scuola ha ormai radici profonde. Accanto ai veterani, che tornano non solo come attori, ma come autori, coinvolti nella scrittura e nella costruzione drammaturgica dello spettacolo, si è unito un numero significativo di volti nuovi, pronti a salire sul palco per la prima volta.

Lo stesso slancio anima il Laboratorio musicale d'Istituto, che coinvolge quattordici ragazze e ragazzi. In dodici appuntamenti, i partecipanti stanno lavorando alla rivisitazione di alcuni brani, rileggendoli con sensibilità personale e spirito creativo. Non si tratta soltanto di eseguire, ma di interpretare, trasformare, trovare una propria voce all'interno di ciò che già esiste. A guidare il percorso, assieme ai maestri della Scala del Re, sono i professori Matteo Alonzi e Alex Denina, entrambi musicisti. Il lavoro culminerà nella partecipazione al contest cittadino "Il Suono delle Scuole" e alla festa di fine anno d'Istituto.

Due laboratori che parlano lingue diverse ma dicono la stessa cosa: a scuola c'è spazio per cercare la propria voce, qualunque forma prenda. Il primo appuntamento per vederla in azione è l'8 giugno alle 20.45, al Teatro Baretti di Mondovì.

E lo sguardo va già oltre: per il prossimo anno scolastico è nuovamente in cantiere lo storico Festival Teatrale Studentesco, organizzato dalla Compagnia Teatro Marenco e dai Servi di Scena in collaborazione con altre scuole ed enti del territorio.