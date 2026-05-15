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Cuneo, la galleria "Cittadina" chiuderà nella notte tra mercoledì e giovedì
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Viabilità | 15 maggio 2026, 15:18

Cuneo, la galleria "Cittadina" chiuderà nella notte tra mercoledì e giovedì

Per poter eseguire lavori di manutenzione resterà chiusa al transito dalle 21 del 20 alle 6 del 21 maggio

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Anas ha programmato la manutenzione notturna degli impianti all’interno della galleria ‘Cittadina’, tra il km 2,200 e il km 3,700 della statale 705 “di Cuneo”.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, la galleria sarà chiusa al traffico a partire dalle 21:00 di mercoledì 20 fino alle 6:00 del giorno successivo, giovedì 21 maggio. L’intervento è stato programmato in notturna per contenere il più possibile i disagi alla circolazione. 

Durante la chiusura della galleria la circolazione sarà deviata sulla rete locale.

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