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| 15 maggio 2026, 18:22

Imprese, Crosta (Camcom Padova): "Registro motore di innovazione e semplificazione"

Imprese, Crosta (Camcom Padova): &quot;Registro motore di innovazione e semplificazione&quot;

(Adnkronos) - "Abbiamo lavorato molto sul tema della digitalizzazione delle imprese, sulla digitalizzazione delle pratiche e di tutti i procedimenti. Abbiamo collegato a noi tutte le pubbliche amministrazioni, che possono accedere a tutti i nostri dati, in particolar modo i tribunali, le forze dell'ordine, ma anche i Comuni. Questo è un risparmio di costi per le imprese in quanto potendo accedere direttamente ai nostri dati, non vengono chiesti a loro”. Lo ha detto Roberto Crosta, segretario generale della Camera di commercio di Padova, al convegno “Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent’anni di storia del Registro delle Imprese”, organizzato anche per celebrare i 30 anni dall’entrata in funzione del Registro delle Imprese. Durante l’incontro sono stati presentati i dati dell’indagine di Fondazione Promo Pa. 

  

“Anche il fatto di poter fare le pratiche a distanza è un risparmio piuttosto importante: da una ricerca fatta con Unioncamere, infatti, emerge che a fronte di 7-8 miliardi di costi investiti dalle Camere di Commercio nel corso degli anni, la restituzione sul territorio sia stata di circa 45 miliardi - spiega Crosta - Pertanto, si tratta di un valore molto importante che riteniamo vada sottolineato anche per dare una valenza del Registro Imprese che non sia solo certificativa, ma anche sociale per tutto il territorio e per tutte le imprese”. 

  

“È stato un onore per noi ospitare questo convegno per i trent'anni del Registro delle Imprese, nato qui a Padova. E’ stato come festeggiare un'attività che ha dato molte soddisfazioni nel tempo. I nostri colleghi sono venuti numerosi, quindi sono state due giornate di lavoro molto importanti, dove si è approfondito il passato, il presente e il futuro del Registro Imprese”, conclude. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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