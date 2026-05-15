Internazionali, oggi Darderi-Ruud - Diretta

(Adnkronos) -

Luciano Darderi torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026 e vuole la finale. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro affronta il norvegese Casper Ruud - in diretta tv e streaming - nella semifinale del Masters 1000 di Roma. Darderi arriva va a caccia di una storica finale e affronta per la prima volta in carriera il penultimo atto del torneo, dopo aver battuto Hanfmann, Paul, Zverev e Jodar. Ruud, eliminato lo scorso anno da Jannik Sinner nei quarti, invece ha superato Svajda, Lehecka, Musetti e Khachanov.

In caso di vittoria, Darderi sfiderebbe in finale il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev.