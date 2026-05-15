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| 15 maggio 2026, 14:46

Internazionali, oggi Darderi-Ruud - Diretta

Internazionali, oggi Darderi-Ruud - Diretta

(Adnkronos) -

Luciano Darderi torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026 e vuole la finale. Oggi, venerdì 15 maggio, il tennista azzurro affronta il norvegese Casper Ruud - in diretta tv e streaming - nella semifinale del Masters 1000 di Roma. Darderi arriva va a caccia di una storica finale e affronta per la prima volta in carriera il penultimo atto del torneo, dopo aver battuto Hanfmann, Paul, Zverev e Jodar. Ruud, eliminato lo scorso anno da Jannik Sinner nei quarti, invece ha superato Svajda, Lehecka, Musetti e Khachanov. 

 

In caso di vittoria, Darderi sfiderebbe in finale il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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