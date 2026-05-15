Italia-Emirati, Giorgetti: "Partner importante, chiave per il futuro"

(Adnkronos) - "Guardando al futuro, intravedo un grande potenziale per sviluppare ulteriormente e consolidare un rapporto già solido. Gli Emirati Arabi Uniti sono oggi un partner importante per l’Italia e un partner chiave per il futuro". Lo ha detto oggi il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, intervenuto in video all'evento Investopia, in corso a Milano.

"La nostra cooperazione continua a crescere sulla base di un rapporto stabile, aperto e credibile, nonché sul ruolo dell’Italia come partner affidabile e di fiducia - ha sottolineato il ministro -. E vorrei sottolineare ancora una volta che, nello scenario odierno, mantenere un dialogo aperto e strutturato non è solo utile: è essenziale. Ci permette non solo di reagire al cambiamento, ma di anticiparlo e affrontarlo insieme".

"Ci troviamo nel mezzo di una profonda trasformazione del nostro sistema economico e del modo in cui viene creato valore, con tecnologia, energia e finanza sempre più interconnesse. E in questo cambiamento l'intelligenza artificiale e le infrastrutture digitali stanno diventando centrali: data center, capacità di calcolo, connettività e accesso all'energia si stanno affermando come risorse strategiche", ha sottolineato. Dal punto di vista tecnologico, "stiamo assistendo a una trasformazione industriale guidata da tecnologie avanzate e a duplice uso; questi strumenti stanno rimodellando sia la competitività economica che la resilienza nazionale, rendendo tecnologie un tempo considerate puramente civili progressivamente rilevanti anche da una prospettiva strategica". In tale scenario, "l'implementazione su larga scala dell'Ia non è più solo una questione tecnologica, ma una sfida che coinvolge infrastrutture, energia, investimenti e politica industriale". Il titolare del Mef osserva poi che "una trasformazione simile sta avvenendo anche nel settore energetico, dove i sistemi energetici globali vengono rimodellati dalla necessità di sicurezza, diversificazione dell'approvvigionamento e potenziamento delle infrastrutture. Ciò implica un profondo ripensamento di come i sistemi energetici sono progettati e gestiti per rispondere a queste esigenze in continua evoluzione".

"Per quanto riguarda l'Italia, -ha proseguito- stiamo attraversando una fase molto complessa. Il contesto globale è difficile, le condizioni finanziarie sono più restrittive e i flussi commerciali stanno rallentando. Ciononostante, l'economia italiana si è dimostrata resiliente e sufficientemente solida da affrontare l'attuale incertezza". In questo contesto, ha spiegato Giorgetti: "La responsabilità fiscale e un approccio prudente alle finanze pubbliche rimangono i pilastri centrali della strategia economica italiana: sono essenziali per preservare la fiducia del mercato, la credibilità e la stabilità, e per poter rispondere efficacemente agli shock esterni. Questa traiettoria, inoltre, è stata riconosciuta positivamente dai mercati finanziari. E -sottolinea il ministro- tale riconoscimento è importante perché rafforza la posizione dell'Italia come partner affidabile e prevedibile, conferma la solidità della base industriale italiana e dell'economia orientata all'esportazione, che continuano a rappresentare risorse chiave in un contesto globale altamente competitivo".