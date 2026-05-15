“La tribù dei Raccontastorie”: alla Biblioteca di Alba i ragazzi imparano l’arte del racconto

La Biblioteca civica di Alba, a partire da sabato 30 maggio, organizza “La tribù dei Raccontastorie”, un laboratorio per ragazzi pensato per imparare a raccontare storie.

Il percorso proposto dalla Biblioteca ha l'obiettivo di fondare una vera e propria tribù: quella dei Raccontastorie, ragazze e ragazzi affascinati dalle storie e che hanno voglia di ascoltare, ma anche di sperimentare l'arte di raccontare ad alta voce.

Gli incontri in programma sono quattro, tutti di sabato mattina (30 maggio 6, 20 e 27 giugno), dalle 10.30 alle 12.30, e sono dedicati ai ragazzi e alle ragazze dai dieci anni in su.

Costruire la tenda del narratore, creare ognuno il proprio bastone della parola, mettersi in gioco coinvolgendo il corpo e la voce e infine esercitarsi in prima persona nel raccontare, accogliendo nella tribù anche chi arriva da lontano: questi sono i quattro momenti di cui il laboratorio si compone.

A condurre è Chiara Mozzone, esperta in letteratura per l’infanzia con una formazione nel campo dell’arteterapia.

Il racconto orale affascina e cattura chi ascolta: si spalancano le bocche, gli occhi si fanno larghi, si trattiene il fiato. In un momento sospeso fra realtà e finzione, le storie prendono vita grazie alla voce di chi racconta e all'immaginazione di chi ascolta. È così da sempre: l'umanità tramanda racconti dall'alba dei tempi e il piacere che scaturisce dall'ascoltarli rende questo momento magico. È un rito, che tutte le culture conoscono e che ancora oggi ha il potere di ammaliare chi partecipa.

É consigliato partecipare a tutti gli incontri.

Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria su bibliotecacivicadialba.eventbrite.com.

Per informazioni: 0173 292468 – biblioteca@comune.alba.cn.it