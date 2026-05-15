Temporali e grandine sul weekend ma dalla prossima settimana cambia tutto: le previsioni

(Adnkronos) - Pioggia, temporali, grandinate e anche neve in montagna. Il terzo weekend di maggio si presenta all'insegna del maltempo e di temperature decisamente al di sotto della media del periodo su gran parte dell'Italia. Ma già da lunedì con la risalita dell'anticiclone si potrebbe intravvedere una prova generale d'estate.

"Ci aspetta un weekend movimentato sotto il profilo meteorologico - spiega all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it' - Il motivo di questo dinamismo è da attribuire al passaggio di una perturbazione che, proprio a cavallo del fine settimana, si muoverà dalle regioni del Centro-Nord verso i vicini Balcani. Nel corso della giornata di sabato 16 maggio ci aspettiamo forti piogge e temporali soprattutto al Nordest, su gran parte delle regioni centrali e sul versante tirrenico del Sud. In qualche caso questi fenomeni potranno anche assumere carattere di forte intensità ed essere accompagnati da fredde raffiche di vento e grandinate". Non solo, "sono previste pure delle nevicate a quote piuttosto basse per il periodo - avverte Giussoni - favorite dal calo termico atteso soprattutto in montagna: in particolare sulle Dolomiti i fiocchi potranno spingersi fino ai 1200-1300 metri, - continua Gussoni - mentre lungo l’Appennino centrale e settentrionale la neve scenderà intorno ai 1500 metri. Andrà meglio al Nordovest, dove già nel corso della giornata si apriranno schiarite sempre più ampie, destinate ad estendersi gradualmente al resto del Nord entro sera". E domenica 17 maggio "grazie all'allontanamento del sistema depressionario verso i Balcani" le condizioni meteo sono "previste in generale miglioramento". Ma ci sarà "un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, con raffiche di Maestrale lungo il versante tirrenico e di Bora sulle regioni adriatiche", conclude Gussoni.

Dalla prossima settiman però maggio tornerà a fare maggio. A determinare la svolta sarà, già da lunedì 18 maggio, un vasto anticiclone accompagnato da aria più calda di origine subtropicale che si espanderà sull'Europa centro-occidentale, bloccando di fatto le perturbazioni provenienti dall'Atlantico. Andremo dunque incontro ad una fase stabile e prevalentemente mite: le temperature massime sono previste in aumento, con valori oltre le medie climatiche, specie da mercoledì 22 maggio in avanti.

Lo sbilanciamento verso ovest del campo di alta pressione lascerà tuttavia spazio all'infiltrazione di aria più instabile e fresca in quota che agirà da innesco per insidie temporalesche pomeridiane, specie nel corso di martedì 19 maggio e soprattutto sulle zone interne del Centro e su parte delle regioni del Sud. Superato questo ostacolo, l'alta pressione dovrebbe riuscire a dominare la scena per tutta la fine del mese regalandoci maggiore stabilità atmosferica con tanto sole da Nord a Sud.