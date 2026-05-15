A Monforte d'Alba torna "Barolo Boys… in fuorigioco”

Manca ormai pochissimo alla tredicesima edizione di “Barolo Boys… in fuorigioco”, la manifestazione che dal 20 al 23 maggio unirà a Monforte d’Alba vino, calcio, cultura e convivialità.

E tra tutti gli appuntamenti in programma, ce n’è uno destinato a trasformarsi in un vero momento di memoria collettiva per gli appassionati di sport e per il popolo granata.

Mercoledì 20 maggio alle 21, all’Oratorio di Sant’Agostino di Monforte d’Alba (presso l’Auditorium Horszowski) andrà infatti in scena “Gli Intramontabili”, la serata-evento dedicata ai 50 anni dallo storico Scudetto del Torino del 1976. Sul palco due protagonisti d’eccezione: Eraldo Pecci, simbolo di quella squadra straordinaria, e Gigi Garanzini, firma storica del giornalismo sportivo italiano, che proprio raccontando quel Torino iniziò la sua lunga carriera giornalistica. Sarà molto più di un incontro sportivo. Sarà un viaggio nella memoria italiana, tra immagini d’epoca, racconti, aneddoti e ricordi di una stagione entrata nella leggenda.

Il 16 maggio 1976 il Torino conquistava il suo settimo Scudetto, il primo dopo la tragedia di Superga, interrompendo il dominio juventino e restituendo alla città una squadra capace di incarnare orgoglio, appartenenza e spirito collettivo. Allenati da Luigi Radice, trascinati da campioni come Pulici, Graziani, Claudio Sala, Zaccarelli e dallo stesso Pecci, i granata chiusero il campionato davanti alla Juventus al termine di uno dei testa a testa più emozionanti della storia della Serie A.

Ancora oggi quello del 1976 resta l’ultimo Scudetto del Toro. Ed è proprio questa distanza nel tempo ad aver trasformato quella squadra in qualcosa di più di un ricordo sportivo: una memoria condivisa, tramandata di generazione in generazione. A Monforte d’Alba, nel cuore delle Langhe, il racconto di quella stagione troverà una cornice speciale.

Perché “Barolo Boys… in fuorigioco” è da sempre questo: un luogo in cui il vino diventa racconto, il calcio diventa cultura e le passioni si trasformano in incontro. L’ingresso alla serata del 20 maggio è libero fino a esaurimento posti. Al termine dell’incontro è previsto un brindisi finale con gli ospiti e i Barolo Boys.

La manifestazione proseguirà poi con altri appuntamenti:

giovedì 21 maggio il torneo internazionale “The Big Match”;

venerdì 22 maggio “A Cena con i Campioni” (sold out);

sabato 23 maggio la grande degustazione dedicata ai Barolo di Monforte d’Alba, ai vini del Trento DOC e della Sicilia, seguita dal “Terzo Tempo” in piazza tra musica e convivialità.