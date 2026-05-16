Anna & Anna: quando due persone si sostengono davvero, nasce qualcosa che dura

Squadra, equilibrio, è sapere che anche quando crolli, non sei solo/a a raccogliere i pezzi.

Perchè essere forti è una scelta. Ma poter smettere di esserlo, ogni tanto, è un privilegio che si chiama amore....

La nostra idea nasce proprio da questo, presentare 2 persone, da cui nascerà fiducia, complicità, sostegno reciproco, crescita personale, senso di sicurezza....

Chiamaci, qualcuno sta aspettando proprio te!! 3403848047

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Simone single, 38 anni

Simone, 38enne, single, alto, affascinante, bellissimi occhi azzurri e una barba decisamente sexy. Libero professionista, pieno di interessi sportivi e culturali, è sempre circondato da amici grazie alla sua energia positiva. Attenzione: cucina pure bene! Quindi rischio altissimo di innamoramento improvviso! È seriamente intenzionato a trovare la donna giusta, quella con cui ridere, stare bene e condividere una vita vera. Quindi dai… chiamalo al 3403848047!

Stefano single, 46anni

Stefano, 46enne, geometra, bell’uomo di quelli che non passano inosservati: alto, fisico curato, capelli scuri rasati, occhi verdi così magnetici che rischi di dimenticare anche cosa stavi dicendo. Con lui non ci si annoia mai: ha mille esperienze, sa ascoltare, e quando parla riesce sempre a incuriosire e a far sorridere. Vorrebbe incontrare una donna con cui condividere il futuro, i progetti, le risate… e magari anche il telecomando senza dover negoziare ogni sera come in una trattativa di guerra!!…Chiamalo al 3403848047

Marco single, 56 anni

Marco, rimasto vedovo tanti anni fa e da allora ha messo da parte se stesso, dedicando ogni energia al lavoro e alla figlia. Oggi ha 56 anni, è un bell’uomo alto, brizzolato, occhi azzurri e dallo sguardo rassicurante Ora sua figlia è finalmente indipendente e vive all’estero. Lui ne è orgoglioso, certo, ma la casa è diventata troppo silenziosa. E così sente che è arrivato il momento di pensare anche a lui, vorrebbe accanto una donna sincera, con cui condividere il futuro. …Chiamalo al 3403848047

Giovanni single, 67 anni

Giovanni, non dimostra assolutamente i suoi 67 anni, bel signore, occhi celesti, fisico asciutto, vedovo, Architetto, distinto, sempre ordinato e elegante, balla il liscio, frequenta feste paesane e mercatini d’antiquariato, gli piacerebbe incontrare una signora con gusti semplici come lui, per amicizia iniziale e poi si vedrà.... Chiamalo al 3403848047

Annunci per Lui

Cristina single, 34 anni

Cristina, bionda, occhi azzurri intensi e un fisico da togliere il fiato, con curve sensuali che esaltano la sua femminilità, 34enne, estroversa, sempre positiva, capace di conquistare con il suo sorriso e la sua energia travolgente. Crea abiti per bambini, ama vivere all’aria aperta, pedalare in bicicletta e sentirsi libera, accanto a lei desidera un uomo autentico, capace di farle battere il cuore davvero, con cui condividere passione, complicità e il desiderio di vivere emozioni in coppia…Chiama al 3403848047!

Cecilia single, 43 anni

Cecilia, 43enne, fascino da vendere: castana e quelle simpatiche lentiggini sul nasino all’insù che le danno un’aria irresistibile. Lavora in farmacia… quindi sa già come curare mal di testa, raffreddori e soprattutto cuori malconci! Vive sola, e semplicemente aspetta ancora un brav’uomo capace di starle accanto con serietà e ironia. L’età per lei conta poco: purché abbia voglia di trovare una compagna per il resto della vita.. …Chiama al 3403848047!

Rossella single, 55 anni

Rossella, 55enne, donna elegante, generosa e dal cuore grande. Vedova, vive sola, non ha figli, tra le sue passioni ci sono la cucina, e le piccole gioie della vita semplice, gestisce un'azienda agricola, simpatica e sempre pronta ad aiutare tutti… forse anche troppo! Nella sua vita manca solo un uomo tranquillo, non importa l’età: per lei contano educazione, sincerità e il desiderio di costruire qualcosa di vero. Per amore sarebbe anche disposta a trasferirsi... Chiama al 3403848047!

Grazia single, 64 anni

Grazia, dolcissima 64enne, visino da bambolina, occhi verdi. Pensionata, ama le cose semplici: la casa in ordine, una partita a bocce, il profumo del caffè, abitudini sincere che scaldano il cuore. Da tanti anni porta nel cuore il ricordo del marito che ha perso, e da allora non ha più incontrato un uomo da amare. Ma la solitudine, soprattutto la sera, sa farsi sentire. Vorrebbe la compagnia di un bravo signore, non importa se più maturo, con cui condividere la serenità di sentirsi di nuovo in due …. Chiama al 3403848047!

Stai cercando una relazione duratura ? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

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TELEFONO: +39 3495601018

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INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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