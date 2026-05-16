Savigliano, lo scrittore giramondo Sebastiano Ramello tra i protagonisti di “LiberaMente”

Lo scrittore giramondo cuneese, Sebastiano Ramello, reduce dal Salone del libro di Torino, sarà tra i protagonisti del festival dei viaggi “LiberaMente”, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio a Savigliano. Per tutta la durata della manifestazione sarà presente presso il padiglione di Piazza Santa Rosa, dalle 10 alle 20, dove incontrerà il pubblico e presenterà i suoi libri di viaggio pubblicati dalla casa editrice Echos, raccontando anche curiosi aneddoti legati alle sue numerose avventure in giro per il mondo. Ad accompagnarlo ci sarà Nat, maestra di campane tibetane, che proporrà suggestive performance sonore capaci di trasportare i visitatori in un’atmosfera di viaggio e meditazione.

Uno degli appuntamenti più attesi è fissato per sabato 23 maggio alle ore 21, quando Sebastiano presenterà il suo ultimo libro, “Autostop attraverso l’Himalaya”, presso il Centro culturale di Piazza Nizza. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti. Anche in questa occasione Nat aprirà e chiuderà la serata con le sue campane tibetane, creando un accompagnamento musicale e spirituale al racconto. “Autostop attraverso l’Himalaya” narra una delle esperienze più intense vissute dall’autore: un viaggio a pollice alzato lungo le strade più alte del mondo, fino al cuore dell’Himalaya, tra incontri sorprendenti, paesaggi estremi e avventure fuori dall’ordinario.

Il festival “LiberaMente”, organizzato dalla Proloco saviglianese, punta a riunire appassionati di viaggio, outdoor e avventura, offrendo due giornate ricche di incontri, racconti ed esperienze dedicate a chi sogna mete lontane ed esplorazioni in paesi esotici e non solo. Un’occasione speciale per viaggiare con la mente e con l’immaginazione, senza allontanarsi dalla provincia di Cuneo.