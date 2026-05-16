Amici, la finale non va in onda questa sera: ecco quando

(Adnkronos) -

Quando va in onda la finale di Amici? L'ultimo appuntamento con Maria De Filippi e il talent show di Canale 5 è fissato per domani, domenica 17 maggio, in diretta dallo studio 8 Titanus Elios in Roma in prima serata. Al suo posto, andrà in onda 'Il Gladiatore 2', film del 2024, diretto da Ridley Scott, con Paul Mescal.

L'appuntamento, previsto di consueto per il sabato sera, è stato posticipato a domani. Sono 5 i finalisti che si contenderanno la vittoria. Tre sono i ballerini: Nicola, Emiliano e Alessio. E due i cantanti: Elena e uno tra Angie e Lorenzo. A decretare il vincitore il pubblico da casa che vota attraverso il televoto.

Nel parterre in studio i giudici che hanno valutato i ragazzi durante il loro percorso: Gigi D’Alessio, Amadeus ed Elena D’Amario con Cristiano Malgioglio e i sei professori che li hanno supportati in questi lunghi mesi di preparazione e studio: Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo.