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| 16 maggio 2026, 10:49

Bollette, Vigilante (Gse): "Far sì che cittadini e imprese usino strumenti contro caro energia"

Bollette, Vigilante (Gse): &quot;Far sì che cittadini e imprese usino strumenti contro caro energia&quot;

(Adnkronos) - "In questo momento il tema del caro energia è al centro dell'agenda del governo, è un tema che interessa le imprese e i cittadini. Le ragioni del caro energia sono note, in grande parte legate a fattori esterni all'Italia, ma c'è una buona notizia: il governo e il Parlamento hanno messo a disposizione dei cittadini, delle imprese e degli enti locali una serie di strumenti per contrastare il caro energia. Quello che è necessario è fare squadra, serve maggiore coesione sociale per far si che questi strumenti vengano usati dai cittadini e dalle imprese. il ruolo del Gse è anche questo". Così, conversando con Adnkronos, Vinicio Vigilante, amministratore delegato di Gse, a margine del suo intervento a Capri Talks, il format di confronto realizzato da Spin Factor a Capri e che ha preso il via oggi.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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