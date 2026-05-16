Eurovision, il grido dopo l'esibizione di Israele: il messaggio di Noam Bettan

(Adnkronos) -

"Am Yisrael Chai", ovvero 'Il popolo di Israele vive'. Con queste parole Noam Bettan, l'artista che rappresenta Israele, ha concluso la sua esibizione sul palco dell'Eurovision Song Contest 2026, in onda questa sera, sabato 16 maggio, su Rai 1.

La frase, pronunciata al termine della performance, è un noto slogan di solidarietà. Esprime la forza e la resilienza della nazione ebraica ed è storicamente utilizzata come affermazione della continuità e dell'identità, in particolare durante periodi di forti avversità.