L'ex Lazio Cesar si è sposato con Stefania Marchionna: Mancini tra i testimoni

(Adnkronos) - Una storia vissuta con discrezione, lontano dal clamore mediatico, ma costruita nel tempo con complicità, rispetto e amore autentico. Stefania Marchionna e César Aparecido Rodrigues hanno pronunciato il loro “sì” in una cerimonia privata e riservatissima a Doha, in Qatar. Il matrimonio, celebrato alla presenza di pochissimi amici intimi e persone molto vicine alla coppia, è stato organizzato nel massimo riserbo. A celebrare l’unione è stato l’Ambasciatore d’Italia a Doha, Paolo Toschi, che ha officiato la cerimonia in un’atmosfera elegante ed estremamente riservata. Tra i testimoni anche Roberto Mancini, legato da una lunga amicizia e collaborazione professionale con César.

La serata ha assunto un significato ancora più speciale dopo il grande successo sportivo dell’Al Sadd SC guidato proprio da Roberto Mancini. L’ex calciatore brasiliano César, oggi assistente tecnico di Mancini all’Al Sadd, continua così il proprio percorso accanto al tecnico italiano con cui condivide un rapporto professionale e umano nato ai tempi delle esperienze comuni con Lazio e Inter.

Per Stefania Marchionna, volto noto del mondo dello spettacolo e dei social media italiani, questo matrimonio rappresenta il coronamento di una lunga storia d’amore vissuta con eleganza e autenticità. Negli anni, Stefania ha costruito una forte identità nel panorama lifestyle e entertainment, conquistando il pubblico grazie alla sua immagine raffinata, alla presenza televisiva e al legame costante con la sua community online. Grande tifosa dell’Inter, ha sempre condiviso con passione il proprio amore per i colori nerazzurri, elemento che ha ulteriormente rafforzato il legame con César. Chi conosce la coppia racconta di una relazione solida, fatta di equilibrio, sostegno reciproco e profondo rispetto. Dopo anni vissuti insieme tra viaggi, lavoro e vita privata lontana dall’esposizione pubblica, i due hanno scelto Doha per celebrare il momento più importante della loro storia. Nessun evento mondano, nessuna esposizione mediatica eccessiva: soltanto l’emozione di un’unione autentica condivisa con pochissime persone care.