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| 16 maggio 2026, 10:39

Roma, blitz a Tor Bella Monaca e Quarticciolo contro spaccio e degrado: in campo elicottero e droni

Roma, blitz a Tor Bella Monaca e Quarticciolo contro spaccio e degrado: in campo elicottero e droni

(Adnkronos) -

Oggi, sabato 16 maggio, è stato effettuato - ad opera dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma - un servizio straordinario di controllo nei quartieri romani del Quarticciolo e di Tor Bella Monaca. In campo 100 uomini e mezzi, unità cinofile antidroga, un elicottero, droni e personale delle Api, le aliquote di pronto intervento. 

Il blitz, eseguito in modo coordinato e dinamico, prevede l'attuazione di posti di controllo, perquisizioni mirate e verifiche su veicoli e persone, con il monitoraggio delle piazze di spaccio, un'intensa attività info-investigativa e accertamenti specifici sulla regolarità delle occupazioni degli alloggi di edilizia popolare. L’obiettivo è colpire le reti criminali radicate sul territorio, limitare la capacità operativa dei gruppi dediti allo smercio di droga e rafforzare la percezione di sicurezza dei residenti. Il dispositivo rimarrà attivo per tutta la giornata. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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