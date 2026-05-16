Roma-Lazio e finale Internazionali, scatta il piano sicurezza: oltre mille forze di polizia in campo

(Adnkronos) - Saranno oltre mille gli operatori delle forze di polizia in campo già dalle prime ore di domani mattina, domenica 17 maggio, per gestire l'ordine pubblico nell'area del Foro Italico e nelle zone limitrofe in occasione del capitolino Roma-Lazio e della finale degli Internazionali di tennis. E' quanto previsto, tra l'altro, nell'ordinanza della questura della Capitale, a quanto apprende l'Adnkronos, che uscirà nelle prossime ore e in cui viene messo a punto un imponente piano della sicurezza. L'incontro di calcio e' previsto alle 12 all'Olimpico mentre la finale maschile di tennis, a cui assisterà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si terrà alle 17.

La zona del Foro Italico sarà blindata già dalle prime ore della mattina di domani. E' previsto l'impiego, tra l'altro, di assetti speciali, tra cui droni per il monitoraggio dall'alto e il sistema anti-drone della questura, agenti della polizia fluviale e reparti a cavallo in assetto da ordine pubblico. Nell'area, inoltre, ma anche nei luoghi del centro cittadino abitualmente ritrovo delle due tifoserie sono già in corso da questa mattina i servizi preventivi. Il dispositivo di sicurezza è stato concepito con un'unica pianificazione strategica e con un'unica gestione operativa e con un piano di 'safety' complementare affidato alla Lega Calcio di Serie A, che è stato rafforzato, come stabilito durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura giovedì scorso dopo l'accordo raggiunto sull'anticipo della partita alle 12. Si tratta di un piano di safety unico per stadio e Foro Italico, con gestione dei flussi delle tifoserie tramite steward, e procedure chiare per emergenze sanitarie e antincendio. Per la gestione dei flussi sono stati pianificati e gestiti corridoi di avvicinamento differenziati proprio per evitare una sovrapposizione incontrollata dei flussi di pubblico, favorendo modalità di arrivo ed esodo adeguate al grande afflusso per le tre categorie di pubblico interessate.

I supporter della Lazio potranno raggiungere lo Stadio Olimpico da piazza di Ponte Milvio verso i settori del lato nord dell’impianto sportivo e del Lungotevere Maresciallo Diaz mentre i tifosi della Roma arriveranno ai varchi di prefiltraggio dal lungotevere Tahon de Revel e, quindi, dal Ponte Duca d’Aosta, verso i varchi di Piazza Lauro de Bosis. Sempre sul fronte calcistico, i tifosi destinati ad assistere alla gara dal settore Monte Mario potranno raggiungere lo Stadio Olimpico attraverso la direttrice di Ponte della Musica, Lungotevere della Vittoria e Viale Angelico, per poi intraprendere via dei Gladiatori. Sede di raccordo e coordinamento dell’intero assetto operativo sarà il Centro per la gestione della sicurezza dei Grandi eventi della questura che attraverso le immagini live delle telecamere presenti nella zona e la supervisione aerea degli spazi garantita dai piloti del I Reparto Volo e dai droni monitorerà tutte le aree interessate dagli eventi sportivi.