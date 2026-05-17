BASEBALL SERIE B / Il JFK Mondovì mette in ginocchio la capolista! Per i Galletti fantastica doppietta a Piacenza

Al JFK Baseball Mondovì serviva un’impresa per restare nelle zone nobili della classifica e impresa è stata. I Galletti di Leo Marconi sono riusciti ad espugnare il campo della capolista Piacenza, che fino a questo momento non aveva perso neppure un punto.

Un doppio successo fondamentale per la squadra monregalese, che in caso di sconfitta avrebbe accumulato un cospicuo distacco dalla formazione emiliana. Grazie a questa affermazione, invece, i Galletti si sono rilanciati in classifica e ora possono guardare al futuro con maggiore ottimismo. Ecco di seguito il comunicato della società del presidente Stefano Gazzola:

Grande impresa del JFK Baseball Mondovì contro la capolista Piacenza Baseball: i monregalesi firmano una doppietta di prestigio e rilanciano con forza il proprio campionato. Dopo un avvio di stagione non semplicissimo la squadra ha tirato fuori carattere, qualità e grande solidità mentale proprio nel momento più importante, conquistando due vittorie pesantissime contro la prima della classe.

Gara 1 Nel primo a Piacenza incontro i monregalesi approcciano la gara con grande determinazione, trovando subito il vantaggio al secondo inning e mantenendo l’1-0 fino alla quarta ripresa. Qui gli ospiti riescono a impattare il risultato sull’1-1 grazie a una valida ben costruita. La risposta del Mondovì arriva al sesto inning con il momento decisivo della partita: il fuoricampo solitario di Julian Pedroso rompe l’equilibrio e riporta avanti i padroni di casa sul 2-1. Nel finale arriva anche il punto del definitivo 3-1, con cui i monregalesi chiudono una sfida combattuta durata oltre tre ore. Ottima la prova offensiva di Julian Pedroso, autore dell’home run decisivo, ma da sottolineare anche le valide messe a segno da Federico Lingua, dal giovane Matteo Mascarino, Luca Franceschini e Matteo Ghiglia. Fondamentale anche la prestazione difensiva sul monte di lancio di Gregorio Cebotari, protagonista di una gara di grande spessore: il pitcher monregalese concede un solo punto agli avversari e guida la squadra fino al successo finale per 3-1.

Gara 2 La seconda sfida si rivela ancora più intensa ed equilibrata, con le due squadre protagoniste soprattutto in fase difensiva. Il Mondovì si affida a Mattias Riha, impeccabile per sette inning sul monte di lancio senza concedere alcun punto agli avversari. Dall’ottavo inning sale poi in pedana David Chavez Ortiz, che completa l’opera mantenendo inviolata la difesa monregalese fino al termine del nono inning. In attacco bastano due valide, firmate da Federico Lingua e Matteo Ghiglia, per costruire il punto che decide l’incontro e consegna al Mondovì una preziosissima vittoria per 1-0. Da segnalare una grande prestazione da parte di Sebastian Fontana, tornato da pochissimi giorni a Mondovì e già decisivo: con una super prova difensiva in terza base ha salvato più di una volta la partita in gara 2; con il suo arrivo i biancoblù rinforzano decisamente sia il reparto difensivo che quello offensivo. In sintesi, due successi che valgono molto più della classifica: il JFK Mondovì manda un segnale forte al campionato, dimostrando compattezza, qualità e la capacità di esaltarsi nelle sfide più difficili.

Nel prossimo week-end il Campionato di serie B si ferma per un turno di riposo, utile al recupero di alcune gare interrotte. I biancoblù di Leo Marconi torneranno in campo domenica 31 maggio, in casa, con il Rho.

RISULTATI SESTA GIORNATA – GIRONE A

LOCALI OSPITI Ris. 1^ gara Ris. 2^ gara PIACENZA JFK MONDOVI’ 1-3 0-1 ARES BUFF. BOVISIO 6-3 9-1 ECOT. BRESCIA OLD RAGS LODI 5-15 3-17 RIPOSA: RHO

CLASSIFICA GIRONE A

1 OLD RAGS LODI 7 1 PIACENZA* 7 3 ARES** 7 3 JFK MONDOVI’ 7 5 RHO 3 6 ECOT. BRESCIA 2 7 BUFFALOES BOVISIO 1

*partite da recuperare

PROGRAMMA 7^ GIORNATA - 31/05/26