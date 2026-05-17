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| 17 maggio 2026, 13:26

Genoa-Milan, fumogeni in campo e partita interrotta: cos'è successo

Genoa-Milan, fumogeni in campo e partita interrotta: cos'è successo

(Adnkronos) - Caos all'inizio del secondo tempo di Genoa-Milan, partita di Serie A di oggi, domenica 17 maggio. Nei primi minuti della ripresa, dopo il gol del vantaggio rossonero di Nkunku su rigore (51'), la partita è stata interrotta per problemi di visibilità, legati al lancio di fumogeni dei tifosi del Genoa dalla gradinata.  

Per qualche minuto si è capito poco sul rettangolo verde. In campo è arrivata anche una monetina, lanciata dagli spalti e raccolta dall'arbitro Sozza. Il portiere del Milan, Mike Maignan, è stato costretto ad allontanarsi dalla sua porta dopo l'annuncio dello speaker del Ferraris.  

Dopo circa 5 minuti di stop, la partita è ricominciata con un calcio di punizione in favore dei rossoblù di De Rossi.  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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