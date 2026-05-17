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| 17 maggio 2026, 08:28

Giro d'Italia, oggi nona tappa: orario, percorso e dove vederla

Giro d'Italia, oggi nona tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) - Torna il Giro d'Italia con la nona tappa. Oggi, domenica 17 maggio, la Corsa Rosa propone la Cervia-Corno alle Scale di 184 chilometri. Una frazione lunga e da tenere d'occhio, che potrebbe cambiare gli equilibri nella classifica generale. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Afonso Eulalio. Ecco orario, percorso e dove vedere la nona tappa in tv e streaming. 

La nona tappa del Giro d'Italia è pronta a regalare un percorso e un finale da brividi. La prima parte di gara, tutta pianeggiante, presenta uno sprint intermedio a Marzabotto e arriva fino a Silla. Poi si inizia a salire e dopo un primo Gpm si attraversa Gaggio Montano verso Querciola. La breve discesa fino a Villaggio Europa (Lizzano in Belvedere) porterà la carovana alla salita finale di Corno alle Scale, Gpm di prima categoria con pendenza media del 6,1% e punte del 15%. 

Gli ultimi dodici chilometri sono tutti in salita su strada di montagna. Attenzione al rettilineo finale, in salita e con pendenze attorno al 7%. 

La partenza della nona tappa del Giro d'Italia 2026 è prevista oggi, domenica 17 maggio, alle 12.35: l'arrivo è in programma verso le 17.15. La gara si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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