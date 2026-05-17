Internazionali, da Mattarella a Favino e Panatta: tutti i vip per la finale di Sinner

(Adnkronos) - Pioggia di vip per la finale degli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, domenica 17 maggio, Jannik Sinner sfida Casper Ruud nell'ultimo atto del Masters 1000 di Roma, in una partita che accoglie in tribuna d'onore anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che torna al Centrale dopo aver assistito, lo scorso anno, al trionfo di Jasmine Paolini nel tabellone femminile.

Al fianco del presidente della Repubblica, quello della Fitp Angelo Binaghi, con il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini poco distante. Presente anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. In tribuna d'onore anche l'attore Pierfrancesco Favino e l'ex tennista azzurro Adriano Panatta, l'ultimo italiano a vincere gli Internazionali nel lontano 1976.

Sempre presenti i genitori di Sinner, mamma Siglinde, che aveva lasciato lo stadio per la troppa tensione durante la semifinale contro Medvedev, e papà Hanspeter. Accanto al fratello Mark, ecco la fidanzata del numero 1 Laila Hasanovic, arrivata a Roma proprio per la sfida al russo.